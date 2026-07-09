Murió a los 59 años Fernando Berón, histórico DT de las Inferiores de Independiente y San Lorenzo

Tras luchar contra un cáncer, falleció Fernando Berón. Independiente, San Lorenzo y Barracas Central, el último club en el que trabajó, lo despidieron en redes.

El futbol argentino está de luto. Este jueves 9 de julio, falleció Fernando Berón, histórico coordinador de Inferiores de Independiente y San Lorenzo y de último paso por Barracas Central. El pasado miércoles 1 había cumplido 59 años y estaba luchando contra el cáncer.

Arrancó su carrera en la la escuela de fútbol de Ciencia y Labor y su primer trabajo en un club grande sería el Ciclón entre 2004 y 2008, con un interinato en 2006. Luego pasaría al Rojo entre 2015 y 2021, con 4 interinatos (2015, 2016, 2019 y 2021). Volvería a Boedo en 2022 (un interinato en abril de ese año) para recalar en el Guapo entre 2024 y 2025 (un interinato en su primer año).

Las despedidas de los clubes a Fernando Berón Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles.



Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos.



Que en… pic.twitter.com/RHQrAuL1EO — C. A. Independiente (@Independiente) July 9, 2026 "Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles. Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanses, Fernando", escribió Independiente en redes.

La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Beron. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los… pic.twitter.com/nJPqGZABJK — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 9, 2026 "La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Beron. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo. Saludamos a su familia a sus seres queridos. ¡Hasta siempre, Fernando!", fue el mensaje de San Lorenzo.

Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón.



El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas.



Además, tuvo la… pic.twitter.com/qXywSSOda2 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 9, 2026 "Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón. El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas. Además, tuvo la posibilidad de dirigir al primer equipo ese mismo año frente a Defensa y Justicia. Gracias por tu conocimiento y enseñanzas a los futuros guapos. Que en paz descanses", lo despidió el Guapo.