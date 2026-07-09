El récord de Lionel Messi en Mundiales que Kylian Mbappé superó con su gol a Marruecos

Kylian Mbappé es definitivamente intratable cuando se trata de jugar Copas del Mundo y en los cuartos de final rompió una marca que había logrado Messi.

Kylian Mbappé pareciera haber sido diseñado especialmente para disputar Copas del Mundo: desde su debut con 19 años en Rusia 2018, brillando como una de las piezas principales de la Selección de Francia para obtener su segunda estrella, Qatar 2022, donde fue determinante para llevar la final contra Argentina a penales, hasta este Mundial 2026.

Este jueves, en el triunfo 2-0 sobre Marruecos por los cuartos de final, tras haber fallado un penal en el segundo tiempo, se tomó revancha en el segundo y marcó un golazo para que Les Bleus se pusieran 1-0 arriba. De este modo, llegó a 8 goles en esta edición del certamen y logró así superar un récord de Lionel Messi.

El gol de Mbappé para el 1-0 de Francia ante Marruecos Gol de Mbappé para el 1-0 de Francia vs Marruecos DSports Hace menos de una semana, en el triunfo de Argentina contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final, la Pulga se convirtió en el primer futbolista que marcar 7 o más goles en dos ediciones distintas de la Copa del Mundo: 7 en 2022, 7 en 2026 en ese momento, luego 8 con su tanto a Egipto en octavos.

Kiki, por su parte, igualó la marca de Leo con su penal frente a Paraguay en octavos, aunque no como el primero en lograrlo. Pero en esta oportunidad, con su anotación frente a Marruecos, superó al 10 argentino y consiguió ser el primero en registrar 8 o más goles en dos Copas del Mundo distintas: 8 en 2022, 8 hasta el momento en este 2026.