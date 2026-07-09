La inesperada queja de Erling Haaland por el penal de Mbappé ante Marruecos: "Es demasiado"

Erling Haaland cuestionó el tiempo que pasó entre la sanción y la ejecución del penal que Bono le atajó a Mbappé en Francia-Marruecos.

Erling Haaland realizó un inesperado posteo durante Francia-Marruecos a raíz del penal que Bono le atajó a Mbappé.

Erling Haaland reaccionó en las redes sociales luego de la larga demora que hubo antes de la ejecución del penal que Yassine Bono le atajó a Kylian Mbappé en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

La acción se produjo a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Tello sancionó penal para Francia. La jugada pasó por una extensa revisión del VAR y el proceso demandó varios minutos antes de que Mbappé pudiera ejecutar el remate. Finalmente, Bono contuvo el disparo y mantuvo el empate parcial.

La crítica de Haaland que reavivó la polémica del VAR en el Mundial Desde la concentración de Noruega, Haaland siguió el encuentro por televisión y publicó una imagen en su cuenta de Snapchat junto a un mensaje que rápidamente se viralizó: "Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo".

La explicación de Deschamps sobre la demora Didier Deschamps también fue consultado por la extensa revisión y reveló el diálogo que mantuvo con el cuarto árbitro, el mendocino Cristian Navarro. "Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que el problema era que primero confirmaban la decisión y después volvían a pedir otra revisión. Yo le dije que esperaran lo que tuvieran que esperar y que hicieran las cosas como correspondían en lugar de estar yendo y viniendo", explicó el entrenador francés.