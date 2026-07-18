Djokovic sorprendió a todos y le hizo una pregunta sin vueltas a Messi a horas de la final

Antes de la conferencia de prensa oficial previa a la final del Mundial , Lionel Messi volvió a ser el centro de todas las miradas en Nueva York. El capitán de la Selección argentina participó del Fanatics Festival, un evento que reunió a grandes figuras del deporte y que también contó con la presencia de Lionel Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez, Luis de la Fuente, Rodri y el trofeo de la Copa del Mundo.

El encuentro se realizó en un teatro de Manhattan con capacidad para unas 800 personas y acceso exclusivo para quienes habían conseguido una entrada. La mayoría de los asistentes eran estadounidenses, aunque la organización repartió banderas de Argentina y España entre el público para darle color a la previa de la definición.

Además de los integrantes de ambas selecciones, el festival reunió a reconocidas figuras del deporte internacional, como el tenista Novak Djokovic , la estrella de la NBA Kevin Durant y el histórico mariscal de campo de la NFL Tom Brady.

Sin embargo, la gran atracción fue Messi . Su ingreso provocó una ovación inmediata y cada intervención fue celebrada por el público, incluso cuando Djokovic tenía previsto dirigir una pregunta a Lionel Scaloni. Los gritos para el capitán argentino fueron tan insistentes que el exnúmero uno del tenis terminó cambiando el destinatario de su consulta.

Djokovic le preguntó cómo aprendió a convivir con la presión de disputar los partidos más importantes de su carrera. Messi respondió que nunca entendió esa situación como una carga y explicó cuál fue la enseñanza que incorporó desde muy chico.

"Un poco lo que decía nuestro técnico. Nosotros crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarlo bien, sea cual sea el lugar. En un colegio, en la calle, en algún equipo de nuestro barrio como empezamos todos desde muy chiquitos", expresó.

Luego agregó: "Y creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar pero entendiendo que es un deporte, un deporte colectivo y que el rival también juega y no siempre se puede ganar. Creo que desde chiquito fui aprendiendo y entendiendo que también se pierde más de lo que se gana y creo que eso me hizo también crecer más como persona y como jugador".

La pregunta de Djokovic a Messi a horas de la final

Los elogios para Lamine Yamal

Más adelante, Tom Brady le consultó, en inglés, qué significaba enfrentar a Lamine Yamal en la final. Tras una traducción realizada inicialmente por Dibu Martínez y luego completada por una integrante de la organización, Messi respondió con una serie de elogios hacia el joven futbolista español.

"Lamine es un grandísimo jugador el cual seguí muchísimo porque juega en el club que amo y al que le deseo siempre lo mejor. Y es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene toda una carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico y donde nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Aunque le deseo lo mejor", afirmó.

El rosarino también recordó la fotografía que ambos protagonizaron en 2007, cuando Yamal era un bebé durante una campaña solidaria de Unicef. "Lo de esa foto es una locura porque es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos enfrentándonos en una Copa del Mundo la verdad que es una locura, pero es uno de los mejores del mundo en este momento sin dudas y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también".

La foto de Messi junto a Lamine Yamal de bebé generó gran repercusión en la previa de la final.

El objetivo de Argentina para la final

Más allá de los elogios hacia el futbolista español, Messi dejó en claro que el objetivo de la Selección argentina será impedir que pueda desplegar su mejor versión en el partido decisivo.

"Intentaremos hacer un gran partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. También España tiene otros grandísimos jugadores y un gran juego. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó el capitán argentino, que buscará conducir al equipo de Lionel Scaloni hacia un nuevo título mundial.