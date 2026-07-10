Fin del sueño de Djokovic: cayó ante un implacable Jannik Sinner que irá por el bicampeonato en Wimbledon

Jannik Sinner, el número 1 del mundo, despachó en sets corridos al legendario Novak Djokovic y el domingo buscará retener el título ante Alexander Zverev.

Jannik Sinner no dejó lugar para la épica. En una semifinal que enfrentaba al número 1 del mundo con Novak Djokovic, máximo campeón vigente del circuito, el italiano mostró un nivel demoledor, ganó por 6-4, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 21 minutos y avanzó a la final de Wimbledon, donde intentará quedarse con el bicampeonato frente a Alexander Zverev.

El triunfo también confirma el dominio reciente del italiano sobre el legendario serbio de 39 años. Con esta victoria, pasó a liderar el historial entre ambos por 7-5 y se tomó revancha definitiva en Wimbledon: cayó en las semifinales de 2023, pero ganó las dos siguientes y ratificó que hoy es el hombre a vencer sobre el césped londinense.

Sinner, otra vez finalista de Wimbledon al vencer a Novak Djokovic Spectacular. Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026 Además, Sinner alcanzó su séptima final de Majors y la primera de la temporada, luego de quedarse en el camino antes de tiempo tanto en el Abierto de Australia como en Roland Garros.

Ahora irá por un nuevo capítulo en su ascendente carrera. En la final del domingo buscará conquistar su quinto título de Grand Slam y defender con éxito la corona de Wimbledon.