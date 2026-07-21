La enigmática despedida de Romaña de San Lorenzo: pidió perdón y lanzó una frase que sacudió a Boedo

Jhohan Romaña se despidió del Ciclón con un sentido mensaje a los hinchas y disparando munición pesada contra la nueva dirigencia del club.

Johan Romaña no se guardó nada y apuntó contra la CD de San Lorenzo en su mensaje de despedida.

Jhohan Romaña cerró oficialmente su ciclo en San Lorenzo y continuará su carrera en León de México. Sin embargo, más allá del traspaso, lo que más repercusión generó fue la carta de despedida que publicó en sus redes sociales, donde mezcló agradecimientos, dolor y una misteriosa frase que dejó a los hinchas preguntándose qué ocurrió realmente detrás de su salida.

Romaña se despidió de San Lorenzo con un críptico mensaje "Hay despedidas para las que nunca se está preparado", comenzó escribiendo el defensor colombiano, quien recordó su llegada a Boedo y agradeció el cariño recibido durante sus dos años y medio en el club. "Gracias por abrirme las puertas de tu casa, por hacerme sentir parte de una familia y por devolverme la oportunidad de volver a creer y a soñar", expresó.

Pero el momento más fuerte del mensaje llegó cuando hizo referencia a los motivos de su partida: "También quiero pedirles perdón. Ojalá algún día pueda contarles cómo sucedieron realmente las cosas, pero entiendo que, aunque la verdad exista, hay momentos en los que ya no cambia el dolor ni la forma en que todo terminó", escribió. Una frase que despertó todo tipo de interpretaciones entre los simpatizantes azulgranas.

Jhohan Romaña se despidió de San Lorenzo con un mensaje críptico en sus redes. X @SanLorenzo Romaña aseguró que siempre actuó "de corazón" y que dejó todo por la camiseta de San Lorenzo, además de agradecer el respaldo de los hinchas en los momentos más complicados. "Su apoyo fue un impulso en los momentos más difíciles y ese cariño lo llevaré conmigo para siempre", sostuvo el zaguero de 27 años, quien evitó profundizar sobre el conflicto que terminó acelerando su salida.

Romaña seguirá su carrera en México El colombiano se marcha después de disputar 104 partidos con la camiseta azulgrana, en los que convirtió dos goles y repartió dos asistencias. San Lorenzo recibió un resarcimiento cercano a los 800.000 dólares, ya que al futbolista le restaban apenas seis meses de contrato, y además conservó un 10% de plusvalía sobre una futura transferencia. Mientras tanto, en Boedo quedó flotando una incógnita que el propio Romaña prometió revelar algún día.