River inicia el Clausura ante Barracas Central buscando dejar atrás el golpe en la Copa Argentina

River debuta en el Clausura después de la inesperada eliminación en la Copa Argentina. Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel serían titulares en el Monumental.

Tras retirarse de la Selección argentina, y con un par de entrenamientos, Nicolás Otamendi tendría su debut como titular en River.

River recibirá este sábado a Barracas Central, por la primera fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de dejar atrás el duro golpe que recibió ante Aldosivi de Mar del Plata en la Copa Argentina y en el equipo de Núñez se produciría el debut del defensor Nicolás Otamendi.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

River llega a este inicio de Torneo Clausura envuelto en dudas, luego del durísimo e inesperado inicio de semestre, ya que cayó 3-1 ante Aldosivi de Mar del Plata para quedarse eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Eduardo Coudet sumará una nueva alternativa para el mediocampo. EFE El equipo de Núñez, que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo muy cerca de quedarse con el título el semestre pasado en el Torneo Apertura, donde alcanzó la final y estuvo en ventaja hasta muy cerca del final. Sin embargo, en los últimos minutos Belgrano de Córdoba logró dar vuelta la historia para dejar a los de Núñez con las manos vacías.

Además del Torneo Clausura, el otro objetivo de River durante este semestre será la Copa Sudamericana, competición que ya ganó en el 2014 de la mano de Marcelo Gallardo, en el que sería el inicio del ciclo más ganador de su historia.