Mauricio Macri defendió las nuevas reglas del Mundial 2026: "Aumentarán un 50% los goles"

Lejos de la política nacional e institucional, como fue su época en Boca, Mauricio Macri hoy ocupa un lugar dentro de la FIFA, en la fundación que busca expandirse por todo el mundo. Y en la previa del Mundial 2026 , el expresidente de la Nación analizó cómo llega Argentina, la posibilidad del bicampeonato y los cambios que tendrá la Copa del Mundo .

En una entrevista exclusiva con MDZ en la previa del certamen, Macri habló de las modificaciones que implementó FIFA , tanto en la cantidad de equipos como en las nuevas reglas, y también del rol de Gianni Infantino : “Me parece que no es el ángulo adecuado. Incrementándose a 48 equipos los participantes, lo que busca el presidente y la FIFA en este momento es aportar distintas maneras para lograr mayor competitividad del fútbol mundial”, comenzó analizando.

Además, analizó a cada continente de forma individual y cómo favorece a cada uno el aumento a 48 selecciones: “Europa ha hecho una gran labor, Conmebol mejora lentamente pero lejos de la competitividad europea, y el mundo árabe está trabajando muy bien, pero sigue habiendo una competitividad dispar. Lo que está buscando la FIFA son mecanismos iguales donde aquellos que están más retrasados puedan competir con los buenos, porque es la manera de mejorar”, comentó.

Dentro de su análisis, también se refirió a cómo podrían afectar las nuevas reglas al trámite de los encuentros: “Creo que las nuevas reglas han sido muy estudiadas para agilizar el juego, para evitar tanto tiempo perdido, y me parece que hay que estar abiertos a entender que la tecnología y la ansiedad del mundo con la hipercomunicación generan demandas para que el fútbol siga aumentando el nivel de intensidad y de atracción ”, comentó.

“El legado es que se sigan probando formas, como dije anteriormente, de mejorar la competitividad de todas las federaciones de todos los países, y que evolucionen las reglas para que el juego sea más dinámico”, subrayó. Además, fue optimista con algunas modificaciones en particular: “ Yo le tengo mucha fe a las reglas que se están empezando a practicar y creo que se va a incrementar sustancialmente, diría más de un 50%, la cantidad de goles en los partidos ”.

Su rol en la FIFA y el análisis sobre el torneo local

Además, el expresidente de Boca contó detalles de su rol dentro de la asociación madre del fútbol y del impacto que tiene en los más jóvenes: “La fundación está cumpliendo un rol muy lindo y muy importante en cuanto a las pautas, no solo asistiendo a las federaciones, a los problemas de género y a los problemas de los refugiados, sino también trabajando en la educación de los más necesitados en un programa de alfabetización digital”, explicó.

Por otro lado, si bien remarcó que la FIFA permite que cada federación organice sus torneos, opinó sobre la estructura del fútbol local: “La FIFA ha marcado un rumbo por la modernización, pero respeta el trabajo de las federaciones. No hace falta ser muy inteligente para ver que en ninguna parte del mundo existe algo tan poco profesional e inteligente como el diseño de la liga argentina”, comenzó diciendo. Además, resaltó la poca competitividad del torneo y que el formato no favorece a los equipos más regulares.

Argentina y la posibilidad de defender el título

Otro de los temas sobre los que opinó fue el camino de Argentina en el Mundial 2026, la posibilidad de ser campeón nuevamente y el desafío que enfrentará el equipo de Lionel Scaloni. “Como argentinos tenemos que estar orgullosos. Tenemos un equipo competitivo producto de nuestros jugadores, que saliendo de una liga que no es competitiva se adaptan a las ligas más competitivas del mundo y nos garantizan que tenemos un plantel para disputar de nuevo el primer lugar”, comenzó analizando.

“Para mí nos genera una responsabilidad de ser competitivos, pero con muchísima menos presión, y creo que eso es positivo. Si volvemos a salir campeones del mundo, nos vamos a enloquecer otra vez como si no hubiese pasado lo de Qatar. Pero todos vamos a ir ahí sabiendo que al fútbol hay que jugar bien para poder ganar, pero también hay que tener una cuota de suerte”, comentó sobre la presión de llegar como campeón.

Además, habló del desafío de Argentina y de si será emocional o futbolístico tras lo hecho en 2022: “Para mí es un desafío emocional, sobre todo para Leo Messi, que con este campeonato mundial cerró lo que sentía como una deuda pendiente con los argentinos y con él mismo por su amor a Argentina”.

“Ya queda claro que, más allá de que respeto a aquellos que piensan que fue Maradona, porque es difícil la elección, lo de Diego fue algo impresionante, claramente Diego fue superado por Leo por la cantidad de partidos, por la regularidad... Creo que claramente es el mejor jugador de fútbol de la historia”, opinó.