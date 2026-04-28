Mauricio Macri , luego de la separación con Juliana Awada, fue sin dudas el soltero más codiciado del país. Tras la ruptura con su esposa, el expresidente estuvo envuelto en diferentes rumores de romance y uno de ellos fue con Chloé Bello .

El rumor con Bello comenzó cuando Yanina Latorre reveló que Mauricio Macri "mientras él le escribía a chicas muy hermosas, él recibe un mensaje de una chica muy linda. Él no lo esperaba para nada y esta chica es amiga de la hija de Mauricio , la hija vive en Madrid y esta chica estuvo viviendo muchísimo tiempo en Madrid y se conocen".

La modelo, tras los rumores, se reencontró con el exmandatario en un evento y ella decidió hablar con Desayuno Americano tras esta situación: "Fue un lindo saludo, tenemos buena onda" , expresó Bello .

Chloé Bello volvió a hablar de Mauricio Macri tras los rumores de romance: "Tenemos una relación muy..."

Respecto a los rumores, ella subrayó que "Se dijo, pero no fue así. Lo respeto muchísimo. Es el hermano de una de mis mejores amigas. Me parece un gran hombre, pero no resuena conmigo. No salimos nunca, somos agua y aceite".

Captura de pantalla 2026-04-28 151745 Chloé Bello habló sobre Mauricio Macri tras su reencuentro en un evento. Foto: captura de video / América TV.

"No quiero estar hablando de algo que no tiene trascendencia porque no tuvo ningún tipo de relación romántica con él. Tenemos una relación muy respetuosa entre ambos, me parece un gran señor y eso es todo", expresó. Sin embargo, en el final sorprendió al halagar a Macri con una frase contundente: "Muy lindos ojos tiene".