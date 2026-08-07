El desgarrador testimonio de Leandro Rud sobre su cáncer antes de morir: "Yo quiero vivir"

Este viernes se conoció el fallecimiento de Leandro Rud. En una nota del año pasado, el manager reveló las complicaciones para tratar la enfermedad que tenía.

El mundo del espectáculo recibió este viernes la noticia del fallecimiento de Leandro Rud, quien murió a los 51 años luego de atravesar una enfermedad que comenzó como un cáncer de glándulas salivales y que posteriormente derivó en metástasis óseas, además de otras complicaciones de salud.

En marzo de 2025, Rud dio una nota para Puro Show, donde habló públicamente sobre el delicado momento de salud que atravesaba a raíz del cáncer que padecía desde hacía una década. En aquella oportunidad, el reconocido representante de modelos había contado cómo enfrentaba la enfermedad y también las dificultades que encontraba para acceder al tratamiento que necesitaba.

El manager de modelos padecía cáncer. "Yo lo único que trato hoy es de estar con mis perros, irme al campo, quedarme ahí y seguir mi tratamiento, que es bastante complicado", expresó Rud, quien fue activista de animales también. Además, reconoció: "La verdad que no la paso bien, es imposible".

El manager había detallado que la enfermedad había comenzado en las glándulas salivales, un tipo de cáncer poco frecuente, pero que en su caso luego se había extendido hacia otras zonas de su cuerpo. "No hay una medicación específica para esto porque hay muy pocos casos. Mis oncólogos tienen que buscar medicamentos similares a los de otros tipos de cáncer", explicó el estilista en aquel momento.

En marzo de 2025, el estilista fue entrevistado en Puro Show. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Uno de los aspectos que más preocupación le generaba era la imposibilidad de acceder a una medicación indicada por sus especialistas. "Tengo dos oncólogos de primera línea que aseguran que ese es el tratamiento que necesito, pero mi obra social no me lo autoriza porque mi cáncer es raro. Entonces, la medicación está aprobada para otros tipos de cáncer, como el de mama, pero no para el mío", contó el representante de modelos.