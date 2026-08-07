Emiliano Brancciari rompió el silencio y habló de su relación con Griselda Siciliani: "La admiro"

Tras la versión de romance expuesta en Intrusos, el líder de No Te Va Gustar decidió hablar al respecto y lo hizo en su cuenta de X.

Un rumor sobre la vida amorosa de Griselda Siciliani tomó fuerza este viernes luego de que en Intrusos afirmaran que la actriz estaría comenzando una relación con Emiliano Brancciari, vocalista de No Te Va Gustar. La versión indicaba que ambos llevarían varios meses conociéndose y que incluso ella había asistido a un recital de la banda.

La información no tardó en llegar a oídos de la protagonista, quien decidió responder mientras el programa seguía al aire. A través de mensajes que Siciliani le envió a Adrián Pallares, la actriz negó de manera contundente el supuesto romance. "No, Adri, desmiento rotundamente", expresó la artista. Luego, la actriz agregó: "Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más".

Esto fue lo que dijeron en Intrusos sobre Emiliano Brancciari y Griselda Siciliani El músico uruguayo también eligió pronunciarse públicamente. Lo hizo desde su cuenta oficial en X, donde compartió una foto tomada a un televisor que en ese momento estaba transmitiendo Intrusos y mostraba la placa relacionada con el supuesto romance: "Dio vuelta la página: ¿Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari?".

Junto a esa imagen, el líder de No Te Va Gustar fue igual de categórico que Siciliani y descartó cualquier vínculo sentimental.