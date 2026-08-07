El duro parte médico de Denisse González tras diez días de internación: "No obtuvimos el resultado que esperábamos"

El conteo de plaquetas en sangre volvió a descender y los médicos buscan alternativas para estabilizar su organismo. Qué dijo Denisse González en sus redes sociales.

La joven dedicó palabras de afecto hacia los usuarios que siguen de cerca su evolución. / Captura IG

La salud de Denisse González genera inquietud entre sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano continuará internada en el sanatorio al que ingresó hace diez días, luego de que los últimos estudios de laboratorio no mostraran la evolución esperada.

Bautista y Denisse continúan juntos tras el final de su edición en Gran Hermano. Archivo MDz - Telefe El inconveniente principal radica en los niveles de plaquetas en sangre. Desde su ingreso, la mediática no logró estabilizar este indicador fundamental para el sistema inmunológico, lo que impide que los profesionales firmen su alta.

Los detalles de la salud de Denisse, dados por ella misma en la red A través de su cuenta de Instagram, la joven utilizó sus historias para explicar la situación actual. “Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia”, detalló desde la cama del centro de salud.

La influencer continúa internada. Instagram @denisse_belen_gonzalez La complicación inicial se detectó durante un chequeo de rutina, donde se constató un conteo críticamente bajo. En jornadas anteriores, los valores se ubicaron cerca de las 6.000 unidades, una cifra alejada de los parámetros normales.

Frente a la falta de un diagnóstico definitivo, el equipo médico a cargo decidió modificar el tratamiento para intentar revertir el cuadro. A pesar de la incertidumbre, la influencer se mantiene optimista y en contacto permanente con su público.