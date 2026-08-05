Quién es la ex Gran Hermano que encarnará a Silvina Luna en el proyecto documental que reconstruye su dura batalla

Basados en su similitud física, la influencer participará en escenas reconstruidas sin diálogos tradicionales.

La actriz y modelo dejó un gran vacío con su partida. Foto: Instagram/ @silvinalunaoficial.

A casi tres años del fallecimiento de Silvina Luna, la realización de una docuserie sobre su trayectoria y su batalla legal sumó un dato revelador. La ex Gran Hermano Sabrina Cortez fue elegida para dar cuerpo a las dramatizaciones que integrarán la producción audiovisual.

La primicia fue brindada por Pepe Ochoa en el programa LAM, donde generó sorpresa debido a que la joven no posee trayectoria en el ámbito de la actuación.

Todo lo que se sabe sobre la nueva serie de Silvina Luna Según detalló el panelista, el proyecto no será una ficción tradicional sino un documental. La propuesta combinará entrevistas con reconstrucciones de diversos pasajes de la vida de la modelo rosarina mediante pasajes visuales sin diálogos.

Sabrina Cortez participará en las dramatizaciones de la vida de Silvina Luna. “Tiene algo parecido, los ojos son muy similares”, explicó Ochoa al referirse a las razones del equipo de producción para volcarse por la influencer. La búsqueda se orientó a lograr una figura visual creíble para el espectador sin requerir un trabajo actoral clásico.

De este modo, Cortez “firmó contrato y ya creo que grabó sus participaciones” para recrear momentos donde no existen registros de archivo. Estas escenas servirán como nexo entre las declaraciones de familiares, amigos y especialistas.