"No soy parte": Gustavo Conti reveló que no participa en la serie de Silvina Luna y confesó maltrato

La plataforma de streaming de Netflix anunció oficialmente la producción de Perfecta: La voz de Silvina Luna , una docuserie prevista para 2027 que promete revelar material inédito y grabaciones personales que la modelo dejó antes de su trágica partida.

Sin embargo, lo que debía ser un homenaje unánime se transformó en un escándalo inesperado tras la negativa rotunda de una de las personas más cercanas a ella: Gustavo Conti .

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 y pronto tendrá su anhelada serie documental en Netflix.

La noticia de la docuserie generó una expectativa inmensa, especialmente al saberse que la propia Silvina dejó registros para contar su verdad. Pero el fuerte descargo de Gustavo Conti en una reciente entrevista televisiva dejó a todos en shock.

El actor, que forjó un vínculo inquebrantable con Luna desde aquel mítico Gran Hermano 2001, confirmó que le cerró la puerta a Netflix. “No soy parte de la serie”, lanzó con una frialdad que denota un profundo dolor.

_gustavo conti silvina luna (1) Gustavo Conti rompió el silencio y explicó los polémicos motivos detrás de su ausencia en el documental de Silvina Luna. Archivo

Conti no solo se negó a dar su testimonio, sino que fue más allá para aclarar los tantos y dejar una distancia abismal con el proyecto: “No creo que esté ni en el archivo”.

_gustavo conti silvina luna La amistad nacida en Gran Hermano 2001 se mantuvo firme hasta el final, pero hoy Conti prefiere el silencio mediático. Archivo

El motivo de este alejamiento parece radicar en la interna del círculo de la modelo. “Cuando ocurrió ese desenlace, a mí me maltrataron”, confesó el actor, dejando en la mira a sectores del entorno que, según él, no se manejaron de forma correcta. Para Gustavo, la lealtad no se demuestra en un documental: “Todo lo que tuve con Silvina lo viví en vida y se lo hice saber”.

portada gustavo conti silvina luna El actor denunció maltratos por parte del entorno de Silvina tras el fallecimiento de la actriz en 2023. Archivo

A pesar de su negativa a participar, Conti no busca censurar el material. Reconoce que si el proyecto cuenta con el aval de la familia y era un deseo de Silvina, es válido que se realice. Sin embargo, su herida sigue abierta y la desconfianza hacia la producción es total: “Cuando no sos bien recibido, me abro y me voy”.