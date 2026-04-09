Un íntimo amigo de la actriz brindó detalles sobre la próxima producción y reveló un fuerte mensaje de la modelo: los detalles.

La partida de Silvina Luna sigue dejando huella. En una reciente entrevista con el programa Puro Show, el comediante Tomás Quintín Palma, amigo íntimo de la actriz, adelantó detalles exclusivos sobre el proyecto documental que está siendo producido por el círculo más cercano de la modelo, incluyendo a su hermano Ezequiel y sus amigos de Rosario.

Según Palma, este material no solo será un emotivo homenaje, sino que buscará instalar una fuerte reflexión a nivel nacional.

El pedido desesperado de Silvina Luna Embed - Revelaron el último mensaje que dejó Silvina Luna antes de morir y que será el eje central del documental Al ser consultado sobre el propósito principal que Silvina quería dejar plasmado en estos registros audiovisuales, el comediante fue contundente y reveló la frase exacta que la modelo buscó transmitirle al público: "¡Dejen de operarse, gente! Bánquense ese defecto, dejen de operarse".

Este mensaje, cargado de dolor y experiencia personal, será el hilo conductor de una serie de imágenes inéditas que la propia Silvina se encargó de dejar grabadas durante sus últimos días.

El primer adelanto del documental Embed - Perfecta, la voz de Silvina Luna: adelanto El proyecto promete ser una montaña rusa de emociones. La serie contará con material en primera persona y la voz de quienes realmente conocieron a la mediática desde su infancia. Por otro lado, el hermano de Silvina brindará un testimonio que Palma calificó como "fuerte". "Él no habla mucho, no le gustan las cámaras (...) ahora se va a tener que fumar un poco de prensa, pero va a haber un testimonio de él que va a estar increíble".