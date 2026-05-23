Belén Francese y la bikini ínfima que dejó poco para la imaginación en sus postales desde Buzios

En las últimas horas, Belén Francese capturó la atención absoluta de sus fieles seguidores de Instagram mediante una llamativa publicación. La modelo y comediante, conocida por su histórica simpatía y su capacidad para generar repercusión, compartió una secuencia de fotografías donde despliega toda su sensualidad con prendas de diseño minimalista.

La publicación de la modelo bonaerense sumó miles de reproducciones y comentarios elogiosos en tiempo récord.

En las imágenes que inundaron los perfiles de la app, se observa a Francese posando frente a la cámara con diferentes modelos de microbikinis pequeñas, una de las tendencias de moda más elegidas por las celebridades locales. La artista primero eligió un conjunto de bikini negra que destacó porque la parte de abajo es de un tamaño muy pequeño y luce un detalle de argollas a los costados; además, la parte de arriba mantiene el mismo color, pero suma brillos plateados. ¡Una locura!

Con una actitud descontracturada, la comediante reafirmó su gran vigencia dentro de las redes sociales del país.

Las postales no tardaron en llenarse de interacciones por parte de sus fanáticos, quienes celebraron la autenticidad con la que se muestra en cada nuevo proyecto. Como si fuera poco, el cuerpazo de Belén Francese no fue el único condimento llamativo de los posteos porque los excelentes paisajes de Buzios también se llevaron sus aplausos.

belen francese hot (4) Las microbikinis diminutas forman parte de las elecciones de indumentaria predilectas de la actriz para sus posteos. Instagram @belufrancese

Ser modelo no solamente implica saber posar y Belén lo sabe. Su armario está rebalsado de bikinis y ella eligió llevarse tres al país vecino; en otras imágenes posó bien cerquita del mar con un conjunto un poco menos llamativo en cuanto a tamaño, pero sí en colores porque llevaba una estampa de flores sobre un fondo celeste.

belen francese hot (2) Belén Francese compartió una serie de imágenes audaces que despertaron suspiros entre sus seguidores de Instagram. Instagram @belufrancese

Por último, las mallas enterizas no quedan relegadas para Belén que sabe muy bien que todo le queda excelente. En una de las últimas fotos del posteo, la rubia posó sobre un vehículo con una enteriza en color marrón que exaltó a todos sus fans como también a sus curvas.