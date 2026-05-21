¡Un fuego! Evangelina Anderson encendió Instagram con las fotos más hot en lencería negra y sobre la cama

El pasado lunes fueron muchas las mujeres que llamaron la atención con sus looks en la esperadísima gala de los Premios Martín Fierro ; sin embargo, Evangelina Anderson ya viene de tomar para sí misma todos los halagos que recibe por cualquier red social y, con su último posteo, todas las luces y flashes se posaron sobre ella.

Todas las fotos de Evangelina Anderson en la previa de los Martín Fierro.

Siempre que se hable de estilismos y buena presencia, la expareja de Martín Demichelis se saca diez de nota porque todos sus outfits y looks son perfectos por donde se los mire. En la gala de los Martín Fierro sorprendió con un cambio de look pero nada le quedó mal.

Todas las fotos de Evangelina Anderson en la previa de los Martín Fierro.

El corte de cabello elegido para esa ocasión dejó atónitos a sus fanáticos porque optó por un corte bob que le aportó un aire moderno y clásico a la vez. Para terminar, en cuanto a vestimenta, eligió un vestido negro de encaje que dejó ver poco a través de la tela pero no dejó nada a la imaginación en lo que respecta a su escote.

evangelina anderson hot (5) Todas las fotos de Evangelina Anderson en la previa de los Martín Fierro. Instagram @evangelinaanderson

Sin embargo, en la previa al esperado evento de Telefe, Evangelina Anderson se deshinibió por completo con una sesión de fotos sobre la cama de su habitación y con poquísima ropa. Con su make up ya terminado, la modelo eligió posar con un conjunto de lencería semi transparente en color negro y al cual le sumó una bata de seda del mismo color.

evangelina anderson hot (6) Todas las fotos de Evangelina Anderson en la previa de los Martín Fierro. Instagram @evangelinaanderson

Como si las fotos en el balcón con las piernas cruzadas no bastara, Anderson compartió varios flashes más sobre la cama hablando por teléfono y hasta disfrutando de una buena comida donde no faltó la fruta y la verdura. Los comentarios no faltaron en este posteo que se llevó todos los likes: "Una de las mujeres más lindas del planeta", "Hermosa", "Belleza de mujer" y más.