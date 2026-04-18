Evangelina Anderson deslumbra con un look rockero inspirado en Roxette

Inspirada en Roxette, Evangelina Anderson apostó por un osado look rockero y compartió el resultado. ¡Mirá!

Mirá el look de Evangelina Anderson para el concierto.

En la previa del recital de Roxette, Evangelina Anderson transformó un momento íntimo en una experiencia creativa que compartió con sus seguidores. La modelo mostró el resultado final de su look y también el proceso detrás de esa elección.

Acompañada por su hija Emma, a quien apoda "Abrojito", Evangelina dejó ver cómo el estilismo se construyó desde el juego y la complicidad. Incluso la definió como "la number one en estilismo".

El outfit se trató de un homenaje a Marie Fredriksson, lo que llevó el look hacia una estética glam rock. El punto de partida fue un jean negro chupín, el cual acompañó con un body negro de breteles finos y encaje.

El cinturón con tachas reforzó la impronta rockera, pero fue la chaqueta de cuero negra con flecos de cadenas plateadas la que terminó de definir el look, dándole un aire escénico que resonó directamente con el contexto del recital.

En cuanto a los accesorios, lució unos anteojos ovalados en tono violáceo y luego un collar plateado con dije de osito, prestado por su hija Emma.