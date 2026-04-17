Evangelina Anderson lució el color tendencia del otoño: mirá cuál es

No te pierdas todos los detalles del look de Evangelina Anderson que mostró el color que se viene con todo para este otoño.

En el marco de una salida por Buenos Aires, Evangelina Anderson desplegó un outfit que giró en torno a uno de los tonos más fuertes de la temporada: el chocolate.

El look se apoyó en una paleta otoñal intensa y sofisticada, donde el marrón en distintas profundidades marcó el tono de una propuesta elegante. La pieza central fue un vestido tipo camisero corto de textura plisada, cuya estructura tipo shirt dress con botonadura frontal y cuello definido equilibró ese efecto con un toque más relajado.

Por encima, el trench en tono camel se llevó de manera despreocupada, apenas apoyado sobre los hombros. Esta capa le dio profundidad al look, generando un contraste sutil entre el marrón oscuro del vestido y el beige cálido del abrigo. La combinación resultó armónica y visualmente rica sin tener que recurrir al uso de estampas.

En cuanto al calzado, llevó unos stilettos en punta, de tono oscuro y acabado brillante, que le estilizó la figura.