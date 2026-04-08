Evangelina Anderson subió la temperatura con una foto muy picante y dejó mudos a sus seguidores

La exparticipante de MasterChef Celebrity sorprendió a todos con una jugada foto mientras manejaba.

Evangelina Anderson dejó atrás los fuertes escándalos con Ian Lucas tras las fotos apasionadas que aparecieron durante las instancias finales de MasterChef Celebrity. La modelo se encuentra descansando y en las últimas horas compartió una foto hot mientras manejaba.

Es que la expareja de Martín Demichelis decidió armar las valijas y tomarse un avión con destino a Miami, Estados Unidos, para desconectarse un poco del trabajo y las polémicas que la rodearon. Desde allí subió diferentes historias, pero una se llevó toda la atención.

En la imagen se la podía ver manejando un auto por las calles de Miami y en traje de baño, algo que despertó el suspiro de los seguidores en las redes sociales. No es la primera vez que Evangelina sube este tipo de fotos.

Evangelina Anderson subió la temperatura con una foto picante Captura de pantalla 2026-04-08 083424 Evangelina Anderson disfruta de Miami. Foto: Instagram / @evangelinaanderson. Los usuarios no tardaron en comentar el posteo: "Bonita", "Bella", Esa mujer es un paraíso", "Que hermosa mujer", fueron algunos de los mensajes que le dejaron las personas a Evangelina.