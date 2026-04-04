Evangelina Anderson mostró su lifestyle: mirá su look y dónde lo usa

Mirá las fotos del look que llevó Evangelina Anderson para montar a caballo y que sorprendió por su elegancia.

A casi un año de haber comenzado con la equitación en Monterrey, Evangelina Anderson compartió en redes sociales una nueva faceta estética vinculada al mundo ecuestre.

Instalada en México junto a su familia tras el nombramiento de Martín Demichelis como director técnico de los Rayados, la modelo encontró en esta práctica una forma de integración y, al mismo tiempo, un espacio de conexión con su hija Lola.

El look elegido contaba con una camisa tipo polo blanca de manga corta, un pantalón de montar ajustado con refuerzos internos y un cinturón oscuro que generó contraste, completado con botas altas negras. El estilismo se mantuvo de acuerdo a los códigos de la equitación, donde cada prenda debe cumplir una función específica, pero sin perder la estética cuidada.

El beauty look también respondió a la misma idea y llevó el pelo recogido en un peinado pulido, luciendo además unos accesorios discretos como una pulsera fina y un reloj plateado.