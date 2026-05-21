Embajadora: este es el nuevo trabajo de Juliana Awada

A cuatro meses del anuncio de su separación con el ex presidente Mauricio Macri, Juliana Awada hoy es noticia porque su icónico estilo effortless chic la ha llevado a convertirse en embajadora , pero no para representar al país, sino a un icónico mall.

Fue Juliana misma, en el mes de enero de 2026, quien anunció la separación con Macri: “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Fiel a su estilo reservado a la hora de hablar de su vida privada, Juliana simplemente expresó en ese entonces: “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma“.

Prácticamente desde ese momento las novedades con respecto a Awada solo pasaron por alguno que otro viaje, o sus impecables looks, hasta hoy, en que Patio Bullrich reveló finalmente que es la protagonista de su nueva campaña institucional, convirtiéndola en embajadora de la marca.

Juliana Awada y Patio Bullrich: una sociedad que expresa lujo y glam

Juliana, una verdadera referente de estilo, protagoniza “El Patio”, un fashion film de estética cinematográfica que propone una nueva manera de entender el lujo: cercano, emocional y conectado con las experiencias cotidianas.

Juliana Awada Juliana Awada, en las escaleras mecánicas de Patio Bullrich.

A lo largo de la pieza audiovisual, Awada recorre distintos espacios del shopping en escenas atravesadas por la moda, la gastronomía y pequeños rituales urbanos que construyen una narrativa sofisticada y aspiracional. La propuesta busca resignificar a Patio Bullrich como un espacio de encuentro, inspiración y lifestyle contemporáneo.

“Con este lanzamiento buscamos conectarnos con nuestros clientes de una manera más cercana, entendiendo a Patio Bullrich no sólo como un espacio de moda y tendencias, sino también como un lugar de encuentro. A la hora de pensar en el espíritu de nuestro centro comercial, encontramos en Juliana el perfil que representa ese universo”, afirmó Daiana Szarfsztejn, center manager de Patio Bullrich.

Desde el mall confirmaron además que la campaña contará con amplificación digital, contenidos en redes sociales, vía pública, influencers y acciones de PR, consolidando una estrategia 360 alineada al nuevo universo de marca del shopping.

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