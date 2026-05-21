Esta influencer fue al teatro con un calzado que dejó a todos mirando: ¿qué se puso?

Un inesperado calzado en el look de esta influencer que fue a ver "Secreto en la montaña" llamó la atención de todos los presentes.

Durante la función de prensa de "Secreto en la montaña", la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en la emblemática avenida Corrientes, Anita Espasandín acompañó a su pareja (el mismo Benjamín), cada vez más cómoda frente a los flashes.

Apostó por un conjunto compuesto por una chaqueta oversize con estampado nevado, el cual combinó con un pantalón de pierna ancha. Para romper con el look estilo denim que dominaba la parte superior y evitar que el conjunto se volviera demasiado monocromático o previsible, llevó unas zapatillas amarillas con franjas negras, una opción que jugó con lo urbano y lo deportivo (el famoso "sporty chic" que tanto se lleva) y que le dio frescura al conjunto.

El calzado, con esos colores tan llamativos que contrastaban con el conjunto de denim, se convirtió en el punto focal del look y mostró que Anita no le teme al color ni a las combinaciones arriesgadas, aunque no todos los internautas estuvieran de acuerdo con su elección.