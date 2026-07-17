El viaje más top para ver a Argentina en la final del mundial: esto sale en jet privado

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo moviliza a miles de hinchas que buscan llegar a Estados Unidos como sea. También abrió la puerta a propuestas exclusivas para un público dispuesto a pagar cifras muy altas con tal de vivir el partido más esperado del torneo de una manera completamente diferente.

Según informó Noticias Argentinas, una empresa estadounidense ofrece vuelos ejecutivos desde Buenos Aires hasta Nueva York para quienes quieran alentar a la Selección argentina en la final del domingo 19 de julio, que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La propuesta está a cargo de Oliver Jets y tiene un valor de 35.000 dólares por persona . El servicio apunta a un segmento premium, muy alejado de los vuelos comerciales o de las alternativas especiales que muchos hinchas buscan para llegar a tiempo al partido. En este caso, la experiencia está pensada para quienes priorizan privacidad, confort, flexibilidad y acceso directo a uno de los eventos deportivos más importantes del año.

De acuerdo con la información difundida por la empresa y citada por Noticias Argentinas, el viaje se realizará en un Bombardier Global 5000, un avión ejecutivo de largo alcance diseñado para vuelos intercontinentales.

El paquete contempla el traslado desde Buenos Aires hacia el área metropolitana de Nueva York, los movimientos terrestres una vez en destino y la entrada para la final entre Argentina y España. La compañía advirtió que el precio y las condiciones estarán vigentes hasta las 0 del viernes 17 de julio, debido a la fuerte demanda y al aumento constante en el valor de las entradas.

También aclaró que, después de esa fecha, las tarifas podrían modificarse y que no garantiza disponibilidad para nuevas reservas.

Cómo es el jet privado

El Bombardier Global 5000 es uno de los modelos ejecutivos más reconocidos del mercado por su autonomía, comodidad interior y capacidad para cubrir trayectos de larga distancia sin las limitaciones habituales de una aeronave más pequeña.

Según los datos difundidos, puede transportar hasta 13 pasajeros, de acuerdo con la configuración de la cabina. Alcanza una velocidad de crucero cercana a los 900 kilómetros por hora y tiene una autonomía aproximada de 9.600 kilómetros, lo que lo vuelve apto para cubrir una ruta como Buenos Aires-Nueva York.

La cabina está preparada para viajes de alta gama: asientos reclinables, mayor privacidad, conectividad, áreas de descanso, espacio amplio para equipaje y servicio personalizado durante el trayecto.

El itinerario entre Buenos Aires y Nueva York

El vuelo de ida partirá el sábado 18 de julio a las 18 desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando. La llegada está prevista para las 4.49 del domingo al Aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, una terminal utilizada habitualmente por vuelos ejecutivos y privados en el área metropolitana de Nueva York.

El regreso será el lunes 20 de julio a las 21, también desde Teterboro, con arribo previsto a San Fernando a las 09.49 del martes.

La logística está pensada para que los pasajeros lleguen el mismo día de la final, asistan al partido y regresen después del evento, sin depender de conexiones comerciales ni de los tiempos habituales de los aeropuertos más congestionados.

La final que disparó la demanda

La propuesta aparece en un contexto de enorme expectativa. Después de eliminar a Inglaterra en semifinales, la Selección argentina jugará una nueva final del mundo ante España, en un partido que volvió a poner en movimiento a hinchas de todo el país.

Mientras la mayoría busca alternativas en vuelos comerciales o servicios especiales, esta opción apunta a un público muy específico: hinchas con alto poder adquisitivo que quieren vivir la final con una experiencia de lujo desde el momento mismo de la partida.