El héroe del Argentina-Inglaterra en Francia 98 llenó de elogios a la Scaloneta

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 volvió a despertar recuerdos de otro histórico cruce con Inglaterra. Uno de los protagonistas de aquella victoria en Francia 1998 fue Carlos "Lechuga" Roa, el arquero que atajó dos penales en la definición y se convirtió en héroe de una noche inolvidable para el fútbol argentino.

En diálogo con el programa Digamos todo, por MDZ Radio 105.5 FM, el exarquero siguió con sufrimiento la semifinal disputada este miércoles, pero reconoció que nunca perdió la confianza en el equipo de Lionel Scaloni. "La verdad que con mucha ansiedad. Estaba recontra ansioso, pero veía cómo estaba jugando Argentina , cómo presionaba y decía que el empate iba a llegar en cualquier momento", recordó.

La remontada terminó siendo mucho más que un empate. Argentina dio vuelta el partido y venció 2-1 a Inglaterra para meterse en una nueva final del mundo, una actuación que dejó maravillado a Roa. "Lo que no pensé es que esa remontada iba a terminar en la locura que terminó, con otro gol más y prácticamente con un equipo inglés colgado del travesaño", resumió.

Para el exarquero, una de las grandes virtudes de la Scaloneta es la seguridad que transmite incluso en los momentos más complicados. Según explicó, esa confianza nace del compromiso colectivo que muestra el plantel dentro de la cancha.

Con Messi y Scaloni como banderas, esta selección transmite mucho más que buen fútbol.

"Eso lo transmiten los muchachos cuando los ves jugar. Se nota que son un equipo. Si a uno le pegan, enseguida están todos apoyando. Lo demostraron durante toda la Copa del Mundo y eso habla del grupo que formó Scaloni y, obviamente, del liderazgo de Messi", afirmó.

Roa también encontró similitudes entre la Selección de Daniel Passarella que eliminó a Inglaterra en Francia 1998 y el actual campeón del mundo. Sin embargo, remarcó que el conjunto dirigido por Scaloni logró un grado de madurez que marca diferencias.

La comparación con la Selección de 1998

Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 en penales) - Francia 1998 Archivo

"A nivel colectivo sí hay comparación. Nosotros también teníamos un gran equipo, pero no tuvimos la oportunidad de jugar ese Mundial con Maradona ni con Caniggia. Uno siempre se pregunta qué hubiese pasado con ellos", reflexionó.

Enseguida marcó el principal contraste con la actualidad. "Este equipo tiene a Messi y además está recontra más afianzado porque son campeones del mundo. Eso también es importante", aseguró.

Lejos de establecer una competencia entre generaciones, Roa prefirió destacar el presente del seleccionado argentino. "Estos muchachos son unas bestias como juegan. Los que entran desde el banco también se suman igual. Nos dieron una alegría inmensa y volvieron a hacer algo histórico ganándole a Inglaterra", sostuvo.

Del 98 a la era de las redes sociales

El exarquero de la Selección elogió a los campeones del mundo, habló de Messi, de Scaloni y explicó qué diferencia al equipo actual del que integró en Francia 1998. Shutterstock

El exarquero también recordó cómo se vivía el clásico frente a Inglaterra hace 28 años. Explicó que el plantel estaba mucho más aislado que hoy y que la tecnología cambió por completo la preparación de los futbolistas.

"Nosotros no teníamos toda la información que existe ahora. No estudiábamos a los pateadores de penales como pasa hoy. Era mucha intuición, picardía y mirar cómo se paraba el jugador delante de la pelota", contó quien aquella noche le atajó los remates a Paul Ince y David Batty.

También reconoció que el contexto era diferente porque la comunicación con la prensa era mucho más limitada. "Hoy las redes sociales hacen que todo se viva de otra manera. Antes no se percibía todo lo que pasaba afuera como ocurre ahora", explicó.

El peso de enfrentar a Inglaterra

El árbitro danés Kim Milton Nielsen le muestra la tarjeta roja a David Beckham. Fue el 30 de junio de 1998 en Saint-Étienne y Argentina eliminó a Inglaterra por penales. Archivo

Roa admitió que el componente histórico siempre estuvo presente. En 1998, apenas 16 años después de la Guerra de Malvinas, el partido tenía una carga emocional muy fuerte para todo el plantel argentino.

"Sabíamos lo que significaba Inglaterra y todo lo que representaba el tema Malvinas. Uno trataba de enfocarse en ganar el partido, pero era imposible desconocer ese contexto", recordó.

También destacó la personalidad que mostró la Selección de Scaloni desde el inicio del encuentro. "Me sorprendió la actitud de Paredes desde la primera jugada, marcando territorio. Después entró De Paul y todos enfrentaban a los ingleses sin ningún problema. Impresionante la personalidad que tiene este equipo", elogió.

Su presente y un mensaje para la final

Alejado del fútbol profesional y radicado en San Vicente, Santa Fe, Roa disfruta de una etapa distinta de su vida, más cerca de su familia después de muchos años trabajando como entrenador de arqueros junto a Matías Almeyda.

Desde allí seguirá la final del Mundial con el mismo optimismo que tuvo durante toda la Copa. Y dejó una frase que resume su confianza en esta Selección: "Hay que festejar. ¿Por qué carajo no lo vamos a conseguir? Después veremos qué pasa, pero toda la energía y la positividad tienen que estar. Vamos a festejar", sentenció.