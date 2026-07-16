Un mendocino escribió la única victoria de Argentina sobre España en los Mundiales

Cada vez que Argentina y España se cruzan en una Copa del Mundo, el recuerdo inevitable lleva a Inglaterra 1966 . Aquel día, la Selección argentina consiguió la que hasta hoy sigue siendo su única victoria frente al conjunto español en un Mundial . Y el gran protagonista de aquella tarde tuvo acento mendocino .

Luis Artime , nacido en Palmira, San Martín , fue el autor de los dos goles con los que la Albiceleste derrotó 2 a 1 a España el 13 de julio de 1966 , en un triunfo que resultó determinante para la clasificación argentina a los cuartos de final.

Argentina golpeó primero gracias a Luis Artime, que abrió el marcador en el primer tiempo. España reaccionó y encontró el empate por intermedio de Pirri antes del descanso. Sin embargo, en el complemento volvió a aparecer el goleador nacido en Palmira para marcar el 2 a 1 definitivo y sellar la única victoria argentina sobre la Roja en la historia de los Mundiales.

Más de medio siglo después, ese resultado mantiene una particularidad: es la única vez que Argentina logró vencer a España en una Copa del Mundo . Un registro histórico que lleva la firma de un mendocino.

Luis Artime nació el 2 de diciembre de 1938 en Palmira , departamento de San Martín. Si bien desarrolló gran parte de su carrera en clubes como River Plate e Independiente, además de destacarse en el fútbol brasileño y uruguayo, nunca perdió el vínculo con su tierra natal.

Con la camiseta de la Selección Argentina fue uno de los grandes goleadores de su época y dejó una huella imborrable. Entre todas sus conquistas, los dos tantos frente a España ocupan un lugar especial, no solo por la importancia del partido, sino porque siguen siendo parte de una marca que permanece vigente en la historia de los Mundiales.

Un antecedente que vuelve a cobrar protagonismo

Cada nuevo enfrentamiento entre argentinos y españoles revaloriza aquella actuación de Artime. Mientras las estadísticas recuerdan el único triunfo albiceleste sobre la Roja en la máxima cita del fútbol, Mendoza tiene un motivo extra para sentirse protagonista.

Porque aquel día de 1966, cuando Argentina necesitó un héroe, apareció un goleador nacido en Palmira para convertir los dos tantos que todavía hoy mantienen viva una página inolvidable de la historia mundialista.