Árbitro confirmado para la final del Mundial: Slavko Vincic impartirá justicia en Argentina-España
La FIFA dio a conocer la terna arbitral para la final del Mundial, con Slavko Vincic a la cabeza, quien no tiene antecedentes felices con Argentina.
La Selección argentina clasificó de manera épica a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra este miércoles en las semifinales. Enfrente estará España, que el martes había despachado a Francia. La cita por una nueva estrella será este domingo a las 16.00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Y a menos de tres días del duelo decisivo, la FIFA dio a conocer este jueves por la noche al árbitro encargado de impartir justicia en el partido más importante del fútbol en los últimos 4 años. Será el esloveno Slavko Vincic, que ya tiene un antecedente con la Scaloneta, aunque no es el recuerdo más feliz de todos.
Slavko Vincic dirigirá la final entre Argentina y España
El colegiado de 46 años será acompañado en el campo por sus compatriotas Tomás Klancnik como asistente 1 y Andraz Kovacic como asistente 2. La terna la completan los jordanos Adham Makhadmeh como cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf como suplente. Aún no se dio a conocer quiénes estarán a cargo del VAR.
Será el cuarto partido que dirija Vincic en este Mundial 2026. En fase de grupos estuvo al frente del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos por la fecha 1 y el 2-1 de Argelia contra Jordania por la fecha, mientras que en dieciseisavos de final arbitró el 2-0 de México a Ecuador. Además, ya había dirigido dos encuentros en Qatar 2022, uno de ellos a la Albiceleste.
El antecedente negativo de Slavko Vincic con la Selección argentina
Ese encuentro fue nada menos que el debut frente Arabia Saudita, en el que Argentina cayó de manera sorpresiva por 2-1. En aquella oportunidad, la Scaloneta tuvo un penal a favor, pero también le anularon tres goles por posición adelantada, uno de ellos de Lautaro Martínez mal sancionado a instancias de VAR (a cargo del neerlandés Pol van Boekel).
Se trata nada menos de la última derrota de la Albiceleste en Mundiales. Y si bien ese golpe llegó en el momento justo para que el equipo reaccionara y fue clave para la consagración posterior, las circunstancias el domingo serán muy distintas, y el recuerdo del juez esloveno no es el más feliz para un choque tan importante como una final.