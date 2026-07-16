Árbitro confirmado para la final del Mundial: Slavko Vincic impartirá justicia en Argentina-España

La FIFA dio a conocer la terna arbitral para la final del Mundial, con Slavko Vincic a la cabeza, quien no tiene antecedentes felices con Argentina.

La Selección argentina clasificó de manera épica a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra este miércoles en las semifinales. Enfrente estará España, que el martes había despachado a Francia. La cita por una nueva estrella será este domingo a las 16.00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Y a menos de tres días del duelo decisivo, la FIFA dio a conocer este jueves por la noche al árbitro encargado de impartir justicia en el partido más importante del fútbol en los últimos 4 años. Será el esloveno Slavko Vincic, que ya tiene un antecedente con la Scaloneta, aunque no es el recuerdo más feliz de todos.

Slavko Vincic dirigirá la final entre Argentina y España La terna arbitral para la final del Mundial 2026, con Slavko Vincic a la cabeza. FIFA El colegiado de 46 años será acompañado en el campo por sus compatriotas Tomás Klancnik como asistente 1 y Andraz Kovacic como asistente 2. La terna la completan los jordanos Adham Makhadmeh como cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf como suplente. Aún no se dio a conocer quiénes estarán a cargo del VAR.

Será el cuarto partido que dirija Vincic en este Mundial 2026. En fase de grupos estuvo al frente del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos por la fecha 1 y el 2-1 de Argelia contra Jordania por la fecha, mientras que en dieciseisavos de final arbitró el 2-0 de México a Ecuador. Además, ya había dirigido dos encuentros en Qatar 2022, uno de ellos a la Albiceleste.

El antecedente negativo de Slavko Vincic con la Selección argentina Slavko Vincic había dirigido el triunfo de Arabia Saudita contra Argentina en el debut de Qatar 2022. Archivo Ese encuentro fue nada menos que el debut frente Arabia Saudita, en el que Argentina cayó de manera sorpresiva por 2-1. En aquella oportunidad, la Scaloneta tuvo un penal a favor, pero también le anularon tres goles por posición adelantada, uno de ellos de Lautaro Martínez mal sancionado a instancias de VAR (a cargo del neerlandés Pol van Boekel).