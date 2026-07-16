El sentido mensaje de Harry Kane a 24 horas de la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina

Tras la caída de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 frente a Argentina, Harry Kane se expidió este jueves en su cuenta de X.

A 60 años de su primera y única Copa del Mundo, Inglaterra volvió a quedarse con las manos vacías al caer 2-1 contra la Selección argentina este miércoles por las semifinales del Mundial 2026. Una nueva frustración para los británicos, que ayer no pudieron aprovechar a su principal figura y capitán: Harry Kane.

El goleador de 32 años, que venía teniendo un gran certamen y llegaba a esta instancia con 6 tantos en su haber, fue completamente anulado por la defensa albiceleste. Y en una de sus últimas oportunidades en el torneo más importante de todos (probablemente le quede por disputar solo uno más en 2030 antes de retirarse), no pudo lucirse en el momento más crucial.

El posteo de Harry Kane tras la caída de Inglaterra frente a Argentina No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take!



I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb — Harry Kane (@HKane) July 16, 2026 Este jueves, 14 horas después de este duro revés para él y todo su país, se expresó en su redes sociales: "No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago. Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas 7 semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar", comienza el posteo que publicó el Huracán en su cuenta de X.

"Sé que las expectativas son altas y con razón, hemos estado tocando a la puerta durante 8 años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar. Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado", continúa el texto.

Tras esto, Kane trató de destacar lo hecho en este Mundial: "Algunos recuerdos que se quedarán con nosotros los jugadores y estoy seguro de que con ustedes los aficionados por un largo, largo tiempo. Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando".