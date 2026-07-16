Cómo reaccionaron los exjugadores ingleses que habían criticado y subestimado a Argentina post derrota

Luego de sus provocaciones, Gary Neville y Joe Cole rompieron el silencio y opinaron sobre la eliminación de Inglaterra ante la Albiceleste. Qué dijeron.

Los jugadores de Inglaterra, devastados tras la eliminación ante Argentina en semis del Mundial.

La histórica remontada de la Selección argentina no solo dejó al equipo de Lionel Scaloni en otra final del Mundial 2026. También provocó un giro de 180 grados en el discurso de varios exfutbolistas ingleses que, antes de la semifinal, hablaron más de la cuenta.

Qué dijeron Gary Neville y Joe Cole tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina Uno de los casos más llamativos fue el de Gary Neville. El histórico defensor del Manchester United había pronosticado que Inglaterra ganaría "al menos por dos goles" porque no encontraba "ninguna manera" de que la Albiceleste pudiera imponerse. Sin embargo, después del 2-1 en Atlanta, el tono fue completamente distinto.

"No puedo soportar haber perdido así. Desde el minuto que marcamos ese gol empezamos a retrasarnos, a cerrarnos, a meternos atrás, y es una película que ya vimos tantas veces antes", reconoció el exlateral, que en la previa lanzó una feroz crítica contra Cuti Romero y Lisandro Martínez.

Gary Neville. Joe Cole también terminó cambiando su mirada. "Inglaterra va a mandar a dormir a Messi", había asegurado el ex Chelsea en tono provocador. ¿Qué pasó después? Se rindió a los pies de la Scaloneta.

"La pasión y el sentimiento que tienen por jugar para su país... De Paul juega en Inter Miami, con todo respeto, pero cuando juega para Argentina es uno de los mejores mediocampistas", afirmó Cole, abrumado por la intensidad de un seleccionado que volvió a demostrar por qué es el vigente campeón del mundo.