Cuti Romero y Lisandro Martínez respondieron las críticas de Gary Neville en la previa

Gary Neville había hacho comentarios muy desafortunados sobre Cuti Romero y Licha Martínez, los cuales hablaron en la cancha y luego le devolvieron el golpe.

La Selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal épica en la que había mucho más en juego que un simple partido de fútbol o la clasificación a la final del Mundial 2026. Así lo demostraron los jugadores en el campo de juego, muchos de los cuales tenían cuentas pendientes, como Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La zaga central había sido objeto de comentarios muy desafortunados por parte de la prensa y exjugadores ingleses, como por ejemplo los de Gary Neville: "No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido", había mencionado días atrás por la señal de Sky Bet.

La respuesta de Cuti Romero y Lisando Martínez a Gary Neville DSports Lejos de achicarse, la dupla jugó un auténtico partidazo, anuló a Hary Kane y, tras el triunfo, le respondieron al ex lateral derecho inglés: "Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha, siempre con respeto", apuntó Licha Martínez en diálogo con DSports.

"Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices", había mencionado antes el Cuti en una sintonía similar. Pero no se quedó con eso y dejó un filoso mensaje para el exdefensor de los Tres Leones.