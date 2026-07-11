"Si Scaloni me ve de nuevo haciendo eso me mata": la confesión de Cuti Romero
El defensor habló en la previa del duelo con Suiza, analizó el momento de la Selección y recordó el papel que tuvo en la remontada frente a Egipto.
Cristian Romero fue una de las figuras de la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. Su gol inició la remontada ante Egipto, que terminó con un épico triunfo por 3-2, y ahora el defensor ya piensa en el compromiso de este sábado frente a Suiza, desde las 22, en Kansas.
En la conferencia de prensa previa al encuentro, el zaguero recordó aquella jugada en la que apareció en el área rival para descontar y explicó que su presencia como delantero fue producto de las circunstancias del partido, no de una indicación del cuerpo técnico.
Con humor, también dejó una frase que desató sonrisas al referirse a esa función improvisada. "Si Scaloni me ve de 9, me mata", comentó entre risas al recordar su aparición en ataque durante el partido frente a Egipto.
La explicación de Romero sobre su gol
"Son jugadas a las que te lleva el partido. Nunca salió el pedido del cuerpo técnico", explicó el defensor sobre el tanto que marcó tras una asistencia de Lionel Messi. Fue una situación similar a la ocurrida frente a Cabo Verde, cuando conectó de cabeza en la acción que la FIFA finalmente registró como gol en contra.
Romero destacó además la actitud del equipo para revertir un encuentro que parecía muy complicado. "Cuando estás perdiendo, naturalmente empujás hacia adelante e intentás hacer daño al oponente. Es lindo marcar, pero nuestro trabajo principal es defender. Contra Egipto, nunca perdimos la confianza y seguimos empujando hasta el final".
No obstante, reconoció que la Selección tiene aspectos por corregir en la última línea. "Hemos recibido demasiados goles últimamente y, como defensores, no nos gusta eso. Tenemos que mejorar en esa área. Lo estamos haciendo bien, pero sabemos que necesitamos mejorar porque hemos recibido cuatro goles en nuestros últimos dos partidos, y eso nos molesta".
El defensor también analizó al rival de los cuartos de final y anticipó un encuentro muy exigente: "Va a ser un partido complicado, Suiza viene de una gran actuación contra Colombia. Cada equipo tiene sus propias fortalezas. No nos enfocamos en lo que los demás puedan decir. Mañana tendremos un partido difícil, y en eso es en lo que debemos concentrarnos".
La respuesta de Scaloni
Por su parte, Lionel Scaloni también se refirió a las proyecciones ofensivas de Romero y admitió que suele intentar contener esos impulsos: "Íbamos perdiendo 2-0 y no le dije nada (a Cuti). A veces le digo porque tendía a agarrar la pelota, tenía esa manía, en el Atalanta hacía eso, se iba de 9. Ya me conoce, sabe que mucho no me gusta".
Más allá de la broma entre entrenador y jugador, el gol de Romero fue el punto de partida de la remontada frente a Egipto. Ahora, Argentina buscará conseguir una actuación convincente para superar a Suiza y meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.