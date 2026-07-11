"Si Scaloni me ve de nuevo haciendo eso me mata": la confesión de Cuti Romero

El defensor habló en la previa del duelo con Suiza, analizó el momento de la Selección y recordó el papel que tuvo en la remontada frente a Egipto.

Cristian Romero fue una de las figuras de la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. Su gol inició la remontada ante Egipto, que terminó con un épico triunfo por 3-2, y ahora el defensor ya piensa en el compromiso de este sábado frente a Suiza, desde las 22, en Kansas.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el zaguero recordó aquella jugada en la que apareció en el área rival para descontar y explicó que su presencia como delantero fue producto de las circunstancias del partido, no de una indicación del cuerpo técnico.

Con humor, también dejó una frase que desató sonrisas al referirse a esa función improvisada. "Si Scaloni me ve de 9, me mata", comentó entre risas al recordar su aparición en ataque durante el partido frente a Egipto.

El gol del Cuti Romero para iniciar la remontada en el partido entre Argentina y Egipto La explicación de Romero sobre su gol "Son jugadas a las que te lleva el partido. Nunca salió el pedido del cuerpo técnico", explicó el defensor sobre el tanto que marcó tras una asistencia de Lionel Messi. Fue una situación similar a la ocurrida frente a Cabo Verde, cuando conectó de cabeza en la acción que la FIFA finalmente registró como gol en contra.

Romero destacó además la actitud del equipo para revertir un encuentro que parecía muy complicado. "Cuando estás perdiendo, naturalmente empujás hacia adelante e intentás hacer daño al oponente. Es lindo marcar, pero nuestro trabajo principal es defender. Contra Egipto, nunca perdimos la confianza y seguimos empujando hasta el final".