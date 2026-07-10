Scaloni se emocionó con el video viral del nene que arengó a la Selección en pleno acto escolar: "Eso queremos"

El entrenador argentino contó que el video lo conmovió y explicó por qué considera que ese espontáneo gesto representa el verdadero espíritu del equipo.

Lionel Scaloni recordó el viral de un alumno durante la conferencia de prensa previa al duelo entre Argentina y Suiza.

Lionel Scaloni dejó uno de los momentos más emotivos de la conferencia de prensa previa al partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador recordó el video viral de un alumno que, durante un acto por el Día de la Independencia, improvisó una arenga para el equipo nacional y aseguró que la escena lo conmovió.

El episodio ocurrió durante una ceremonia escolar por el 9 de Julio. El protagonista fue Nacho, un niño que interpretaba a un prócer y que, tras finalizar el discurso previsto sobre la independencia argentina, sorprendió a todos con un mensaje dedicado a la Albiceleste.

"Sí, somos independientes, somos libres de España, libres para decidir nuestro propio destino, también para construir nuestra patria y con orgullo proteger nuestra bandera", expresó el alumno. Pero, antes de retirarse, dejó de lado el libreto y exclamó: "¡Vamos Argentina, aguante la Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!", lo que provocó aplausos y risas entre los presentes.

Fuera de libreto: un niño cerró el acto escolar del 9 de Julio con una emotiva arenga por la Selección El video que emocionó a Scaloni En plena conferencia de prensa, el entrenador reconoció que vio las imágenes y explicó el motivo por el que le generaron tanta emoción: "Me gustaría que se recuerde como un equipo que nunca se conformó y que el argentino lo vea. No sé si vieron un video de un chico que en el acto del 9 de julio dijo 'vamos Argentina' y a mí eso me emocionó", expresó. Scaloni agregó: "Si le salió de adentro, es increíble. Nosotros jugamos al fútbol para ver esas cosas, no se juega para ganar solamente".

El técnico campeón del mundo destacó la espontaneidad del niño y sostuvo que ese tipo de gestos reflejan el impacto que puede generar la Selección en las nuevas generaciones.