Fuera de libreto: un niño cerró el acto escolar del 9 de Julio con una emotiva arenga para la Selección argentina

Lo que debía ser un solemne discurso por el 9 de julio por el Día de la Independencia terminó convirtiéndose en un video viral en las redes sociales. En las imágenes se ve un alumno de una escuela primaria sorprendiendo a todos al improvisar un apasionado mensaje de arenga para la Selección argentina en pleno acto escolar.

El protagonista fue Nacho, quien interpretaba a un prócer durante la ceremonia del 9 de Julio. Mientras recitaba su parlamento, desarrolló con normalidad el discurso previsto sobre la independencia del país.

"Sí, somos independientes, somos libres de España, libres para decidir nuestro propio destino, también para construir nuestra patria y con orgullo proteger nuestra bandera", expresó frente a sus compañeros, docentes y familiares.

Sin embargo, cuando parecía que el texto había terminado, decidió abandonar el libreto y cerrar su participación con una arenga que despertó carcajadas y aplausos entre los presentes.

"¡Vamos Argentina, aguante la Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!", exclamó con entusiasmo, en clara referencia al sueño de conquistar un nuevo título en el Mundial 2026.

Un acto de 9 de julio mundialista

Tras su improvisación, entregó el micrófono al siguiente compañero mientras el público celebraba la ocurrencia. El video, compartido por sus familiares en redes sociales, rápidamente se volvió viral y cosechó miles de reproducciones y comentarios.

Fuera de libreto: un niño cerró el acto escolar del 9 de Julio con una emotiva arenga por la Selección

Entre las reacciones, numerosos usuarios destacaron la espontaneidad del pequeño y el clima mundialista que se vive en el país. "El Día de la Independencia en época de Mundial se celebra así", escribió un internauta. Otros sumaron mensajes como "¡Vamos por la cuarta, Nachito!", "Esto es ser argentino" y "Con esa pasión, todo vale".