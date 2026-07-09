9 de Julio: la otra historia de la Independencia, entre guerras, disputas y proyectos monárquicos

El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”, sostenía Oscar Wilde, y cada nuevo aniversario de nuestra independencia es una oportunidad propicia para contemplarla desde otra perspectiva, alejada del relato fundacional de un país que contaba una versión almibarada para la fácil comprensión de los inmigrantes y sus hijos.

Para entender la envergadura de este gesto, es menester comprender el contexto internacional de una Europa que acababa de liberarse de Napoleón e iniciaba un nuevo proceso de organización con el Congreso de Viena. En realidad, lo de nuevo era una expresión de deseos, porque la conclusión de este Congreso, convocado y conducido por la voluntad del zar Alejandro, era volver a los cánones de la monarquía absolutista. La experiencia republicana de los franceses había resultado desastrosa para el viejo continente y la experiencia norteamericana aún era una curiosidad que se debatía con el Imperio británico. El retorno de Fernando VII al poder había cambiado la perspectiva de la lucha con las colonias. El monarca, que en un momento había sido “el Deseado” por el pueblo español, volvía siendo absolutamente absolutista y quería recuperar el imperio que Napoleón le había arrebatado.

Europa acababa de liberarse de Napoleón Los intentos libertarios de sus colonias habían fracasado, hecha la excepción de la obstinada conducta de Bolívar —que tantos desvelos le había ocasionado— y la titubeante conducta de las Provincias Unidas, que mantenían una actitud beligerante con las fuerzas realistas en el Alto Perú y la Banda Oriental —con distintas suertes—, pero que permitían que la insignia española ondease sobre el Fuerte de Buenos Aires, como lo hizo hasta 1815. Al enterarse en Buenos Aires de que desde Madrid se preparaba una expedición punitiva a cargo del general Morillo, las autoridades porteñas enviaron una comisión de notables, como lo eran Belgrano, Rivadavia y Sarratea, para negociar la coronación de un príncipe español como monarca del Río de la Plata.

La experiencia republicana de los franceses había resultado desastrosa para el viejo continente. Archivo. Los intentos libertarios de sus colonias habían fracasado La vuelta de Napoleón de Santa Elena y el fracaso de las negociaciones con un curioso conde de Cabarrús, que por poco terminan en un duelo con Manuel Belgrano, habían hecho que este retornase a Buenos Aires y vistiese una vez más el uniforme de general. Rivadavia, en cambio, prefirió quedarse en Europa y persistió en el proyecto monárquico. La toma de Montevideo, en junio de 1814, un puerto ideal para el desembarco de las tropas de Morillo, disuadió al general español de dirigirse al sur del continente y se concentró en luchar contra Bolívar en Colombia y Venezuela. El panorama en las Provincias Unidas no era más alentador. El Ejército del Norte, conducido por Rondeau, iba de derrota en derrota. En abril de 1816, el entonces director supremo Álvarez Thomas envió a su tío, don Manuel Belgrano, a reprimir un levantamiento en Santa Fe, ciudad que era asediada por cuarta vez por las tropas porteñas.

Buenos Aires prefería distraer tropas que podían pelear contra los españoles en el Alto Perú a fin de someter al puerto de Santa Fe, que era una competencia estratégica para el comercio porteño. El coronel Eustoquio Díaz Vélez fue comisionado para pactar con los santafesinos, aunque estos lo convencieron de cambiar de bando y apresar al mismísimo general Belgrano. En su proclama, los santafesinos preguntaban: “¿Es este el sistema de libertad que han proclamado vuestras gacetas?”. La crisis condujo a la renuncia de Álvarez Thomas, quien fue reemplazado por Antonio González Balcarce. El Cabildo de Buenos Aires promovió el nombramiento de Juan Martín de Pueyrredón como Director Supremo, figura que también gozaba de la simpatía de San Martín.