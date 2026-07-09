9 de Julio atípico y con temperaturas mucho más altas que lo habitual: cómo estará el tiempo hoy

Con máximas de hasta 17 grados en Buenos Aires y 22 en Tucumán, la celebración del 9 de Julio permitirá actividades al aire libre con menos abrigo.

La Plaza de Mayo es el epicentro de los actos en Buenos Aires por el 9 de Julio.

El 9 de julio suele ser sinónimo de bufandas, guantes y aliento que se transforma en vapor. También es la cita ideal para un chocolate caliente con churros y un buen plato de locro para hacerle frente a las bajas temperaturas. Sin embargo, este año el clima romperá con esa postal tradicional.

El pronóstico para el festejo de la Independencia La temperatura máxima prevista para este 9 de julio alcanzará los 17 grados en Buenos Aires, una marca muy por encima de lo que se suele esperar para esta fecha. El ambiente será fresco durante la mañana, pero con el correr de las horas el termómetro ofrecerá una tarde más cercana a la primavera que al corazón del invierno.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, otro de los grandes centros de fiesta por ser allí donde se firmó la declaración de Independencia, la temperatura alcanzará máximas de hasta 22 grados, aunque con una mayor amplitud térmica.