Se corren los 9K del 9 de julio: qué calles estarán cortadas en la Ciudad y hasta qué hora

Este 9 de julio se disputa una nueva edición de los 9K de la Independencia , una de las carreras más tradicionales del calendario argentino, que este año tendrá un atractivo especial: los organizadores buscan formar la bandera argentina más grande realizada por corredores .

La competencia se desarrolla en la previa del partido entre la Selección Argentina de fútbol y Selección de Suiza de fútbol por los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que la jornada combina deporte, patriotismo y clima mundialista.

La largada es este 9 de julio a las 8:00 desde la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego , con un circuito que recorrerá distintos sectores del Parque Tres de Febrero.

Como parte de la celebración por el Día de la Independencia, cada corredor recibió una remera celeste o blanca . La idea es que, al momento de la largada, todos los participantes formen una enorme bandera argentina vista desde el aire, una iniciativa que busca convertirse en la postal más representativa del running nacional.

Al finalizar la prueba, todos los corredores recibirán una medalla finisher inspirada en el histórico Sol de Guerra Nacional. Además, el circuito contará con espectáculos en vivo, incluyendo presentaciones de músicos y agrupaciones gauchas.

Qué dijo el Gobierno porteño

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes, destacó el significado de la competencia.

"El 9 de Julio es una fecha que nos une como argentinos, y qué mejor manera de celebrarla que haciendo deporte. Esta carrera combina actividad física, encuentro y un fuerte sentimiento de identidad."

Los atletas destacados

La prueba contará con la presencia de varios de los mejores fondistas del país.

Entre las mujeres participarán:

Nélida Peñaflor.

Renata Dolhare.

Antonela Guerrero.

Fernanda Oropel.

Agustina Chretien.

Karen Yacanto.

En la rama masculina estarán presentes:

Juan Dutari.

Sebastián de Bourgies.

Tomás Vega.

Germán Vega.

Cortes de tránsito

Los conductores deberán tener en cuenta las siguientes restricciones:

Corte parcial sobre Avenida Presidente Figueroa Alcorta entre Avenida Dorrego y Julio A. Noble, desde las 20 del miércoles hasta las 13 del jueves .

Cortes totales y momentáneos entre las 8 y las 10 durante el paso de los corredores.

El recorrido afectará, entre otras arterias:

Avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Avenida Guillermo Udaondo.

Ernesto A. Bavio.

Campos Salles.

Teniente General Pablo Riccheri.

Avenida Belisario Roldán.

También habrá interrupciones temporales en las calles transversales al circuito.