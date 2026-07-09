Javier Milei encabeza el Te Deum del 9 de Julio en la Catedral tras su foto política con los gobernadores
El presidente de la Nación lidera la tradicional ceremonia religiosa por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Nación lidera la tradicional ceremonia religiosa por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza este jueves el tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Tras haber protagonizado una fuerte postal política junto a 13 gobernadores provinciales en las últimas horas, el jefe de Estado regresa a la Casa Rosada para liderar los actos oficiales en conmemoración del Día de la Independencia de la República Argentina.