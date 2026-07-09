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La actividad oficial está programada para dar inicio formal a las 10.30 de la mañana.
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Javier Milei encabeza el Te Deum del 9 de Julio en la Catedral tras su foto política con los gobernadores

El presidente de la Nación lidera la tradicional ceremonia religiosa por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires.

MDZ Política

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza este jueves el tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Tras haber protagonizado una fuerte postal política junto a 13 gobernadores provinciales en las últimas horas, el jefe de Estado regresa a la Casa Rosada para liderar los actos oficiales en conmemoración del Día de la Independencia de la República Argentina.

Quiénes son los 13 gobernadores que firmaron el relanzamiento político de Javier Milei este 9 de julio

El presidente de la Nación, Javier Milei, consolidó un estratégico triunfo político al obtener una nueva fotografía de alto impacto institucional junto a un nutrido grupo de gobernadores en San Miguel de Tucumán. En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el oficialismo nacional buscó escenificar un fuerte respaldo federal en un momento clave, donde la Casa Rosada necesita imperiosamente aceitar los engranajes legislativos en el Congreso de la Nación para avanzar con su nueva agenda de reformas estructurales.

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Victoria Villarruel se ausenta del Tedeum y lanza su candidatura para 2027

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, nuevamente no formará parte de la comitiva presidencial en los actos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. La titular del Senado decidió quedarse en San Miguel de Tucumán luego de participar en la vigilia patria celebrada en la Casa Histórica de Tucumán.

Desde el norte del país, Villarruel aprovechó la atención mediática para referirse de forma directa a su futuro político, rompiendo el molde oficialista al dejar abierta la posibilidad de una postulación presidencial para las próximas elecciones ejecutivas.

“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo”, deslizó Villarruel, confirmando de manera elocuente sus intenciones de lanzarse a la presidencia en 2027.

La caminata oficial y el debut de Diego Santilli en el Gabinete

El cronograma del Poder Ejecutivo comenzó a desplegarse desde temprano en la sede de Gobierno. Se prevé que la totalidad de los funcionarios nacionales se reúnan en Balcarce 50 alrededor de las 9 de la mañana, para luego realizar el trayecto hacia la plaza histórica minutos después de las 10.

Esta ceremonia religiosa marca un hito político hacia el interior del oficialismo, ya que representa el primer gran acto litúrgico e institucional con la nueva gestión de ministros. El foco de atención está puesto en la primera aparición oficial de Diego Santilli en su rol de jefe de Gabinete, tras asumir la coordinación de los ministerios nacionales.

El mensaje de monseñor Jorge García Cuerva en la homilía

La misa central está a cargo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Existe una fuerte expectativa en el arco político por el tenor de la homilía, dado el complejo contexto socioeconómico que atraviesa el territorio argentino.

Históricamente, los discursos del arzobispo porteño en las fechas patrias mantienen ejes claros de interpelación civil:

  • Llamado a la unidad: Una fuerte prédica en contra de la polarización política y social que fragmenta al país.

  • Foco en la vulnerabilidad: Un persistente reclamo para atender de manera prioritaria la situación de los sectores más desprotegidos.

  • Sectores críticos: Una mención especial hacia la realidad económica que golpea a los jubilados y a las personas con discapacidad.

Cronograma oficial del Día de la Independencia

La actividad oficial, programada para dar inicio formal a las 10.30 de la mañana, repite una postal idéntica a la ceremonia religiosa del pasado 25 de Mayo, con el mandatario nacional caminando a pie rodeado de sus principales colaboradores.

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