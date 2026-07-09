Javier Milei encabeza el Te Deum del 9 de Julio en la Catedral tras su foto política con los gobernadores

Victoria Villarruel se ausenta del Tedeum y lanza su candidatura para 2027

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, nuevamente no formará parte de la comitiva presidencial en los actos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. La titular del Senado decidió quedarse en San Miguel de Tucumán luego de participar en la vigilia patria celebrada en la Casa Histórica de Tucumán.

Desde el norte del país, Villarruel aprovechó la atención mediática para referirse de forma directa a su futuro político, rompiendo el molde oficialista al dejar abierta la posibilidad de una postulación presidencial para las próximas elecciones ejecutivas.

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“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo”, deslizó Villarruel, confirmando de manera elocuente sus intenciones de lanzarse a la presidencia en 2027.