Victoria Villarruel cuestionó el discurso de Javier Milei en Tucumán y coqueteó con ser candidata en 2027

En medio de sus tensiones con el Gobierno, Victoria Villarruel participó este miércoles de la vigilia por el Día de la Independencia frente a la Casa Histórica de la Independencia, donde compartió el acto con el presidente Javier Milei en una aparición que volvió a poner el foco sobre la relación entre ambos.

Invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, la titular del Senado ocupó un lugar en la primera fila, ubicada en diagonal al escenario desde el que Milei brindó su discurso por el 210.º aniversario de la Declaración de la Independencia.

Finalizado el acto oficial, el Presidente ingresó junto a su comitiva a la Casa Histórica, mientras que Villarruel permaneció en el exterior y dialogó con la prensa. Consultada sobre las palabras del mandatario, sostuvo que la fecha patria debe estar por encima de las diferencias políticas: " Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos ."

Luego agregó: " El discurso del Presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos ."

La vicepresidenta también destacó su presencia en la ceremonia y aseguró que asistió para acompañar a las autoridades nacionales y provinciales. "Estoy acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, espacios políticos y a los gobernadores", expresó.

Además, remarcó que su prioridad continúa siendo desempeñar el cargo para el que fue elegida: "Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante."

La frase de Victoria Villarruel de cara a las elecciones de 2027

Durante el intercambio con los periodistas, Villarruel también dejó una definición sobre sus aspiraciones políticas de cara al futuro. Afirmó que le gustaría "servir a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo", aunque evitó confirmar una eventual candidatura presidencial para 2027.

Un viaje separado del Presidente

La vicepresidenta viajó a Tucumán por fuera de la comitiva presidencial. Mientras Javier Milei y gran parte del Gabinete llegaron en el avión oficial, Villarruel se trasladó en un vuelo diferente que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo, donde fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo.

La organización del traslado volvió a reflejar la distancia política que mantiene con el Presidente desde hace varios meses.