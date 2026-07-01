Victoria Villarruel apareció en Comodoro Py para una audiencia de conciliación con Javier Negre que fracasó

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió este miércoles a los tribunales federales de Comodoro Py para participar de una audiencia de conciliación convocada en el marco de la demanda por calumnias e injurias que promovió contra el periodista español Javier Negre .

La presencia de la también titular del Senado se mantuvo bajo reserva. Parte del 4.º piso de los tribunales de Comodoro Py estuvo blindado con un fuerte operativo de seguridad de su custodia. Sin embargo, el acto judicial no llegó a concretarse debido a la ausencia del demandado, por lo que el juez federal Sebastián Casanello deberá resolver si fija una nueva convocatoria o habilita el avance del expediente hacia la siguiente etapa procesal.

Villarruel llegó poco antes de las 11 al edificio judicial acompañada por su custodia y se dirigió al juzgado donde estaba prevista la audiencia. Allí aguardó el inicio del encuentro, que tenía como finalidad explorar un acuerdo entre las partes antes de que la causa avanzara. La instancia, obligatoria en este tipo de acciones privadas, quedó frustrada cuando Negre no se presentó.

El pleito tiene su origen en publicaciones realizadas por el periodista, fundador del grupo EDA y accionista del portal La Derecha Diario , quien durante la escalada de la interna entre Villarruel y el presidente Javier Milei la calificó públicamente de "traidora" y "golpista". Esas expresiones fueron difundidas en la red social X tras la decisión de la vicepresidenta de habilitar una sesión del Senado en la que la oposición aprobó proyectos rechazados por el Poder Ejecutivo, entre ellos iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y otras medidas de impacto fiscal.

La demanda forma parte de una serie de acciones judiciales impulsadas por Villarruel en medio del creciente enfrentamiento político con sectores del oficialismo y referentes del universo libertario. La vicepresidenta sostiene que determinadas manifestaciones públicas excedieron el terreno de la crítica política para transformarse en expresiones que lesionan su honor y afectan el ejercicio de su función institucional.

Cuando trascendió la presentación judicial, Negre rechazó las acusaciones y aseguró que continuará ejerciendo su actividad periodística. "Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar ni a mí ni a ningún compañero de La Derecha Diario", expresó entonces. Además, atribuyó la demanda a una reacción frente a sus cuestionamientos públicos hacia la vicepresidenta y afirmó que seguirá respaldando al gobierno de Javier Milei.

La crisis interna de Victoria Villarruel

La audiencia frustrada se produjo en un contexto de fuerte deterioro del vínculo entre Villarruel y la conducción de La Libertad Avanza. En los últimos meses, la vicepresidenta también promovió otras acciones judiciales vinculadas con declaraciones públicas de dirigentes y comunicadores cercanos al oficialismo. Entre ellas figuran denuncias contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por expresiones difundidas en televisión, así como una presentación contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, a quien responsabilizó por haberla calificado de "golpista" y de actuar en sintonía con la oposición. En esos casos, algunas de las denuncias fueron desestimadas por la Justicia al considerar que los dichos cuestionados se encontraban amparados por la libertad de expresión en el marco del debate político.

La causa contra Negre, en cambio, continúa abierta. Al tratarse de una acción privada por presuntas calumnias e injurias, la audiencia de conciliación constituye un paso previo indispensable antes de un eventual juicio. La ausencia del periodista dejó ese procedimiento inconcluso y será ahora el juez Casanello quien deba definir si convoca a una nueva instancia de acercamiento o dispone que el expediente siga su curso judicial.