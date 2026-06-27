Victoria Villarruel le respondió un posteo a Karina Milei y chicaneó a Manuel Adorni

La titular del Senado utilizó las redes sociales para pronunciarse luego de que se conociera la renuncia del exfuncionario. Lo hizo a partir de una publicación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien había despedido públicamente a Adorni tras su alejamiento del cargo.

En ese contexto, Villarruel escribió que había ingresado a las redes para “leer los comentarios”, una frase que aludía a los constantes cuestionamientos de usuarios contra Adorni en redes e interpretada como una nueva muestra de su enfrentamiento con el núcleo duro libertario.

Villarruel apuntó contra el exvocero desde el comienzo de las acusaciones. Uno de los episodios más recordados y recientes ocurrió durante el acto por el Día de la Bandera realizado en Rosario. Allí, al ser consultada por la situación del entonces jefe de Gabinete, sostuvo que no había “nadie más peleado con los valores de Belgrano” que Adorni.

Las diferencias también habían quedado expuestas semanas antes, cuando Villarruel cuestionó una entrevista que el funcionario brindó a José Del Rio, en la que se refirió a dinero no declarado que, según explicó, había conservado en distintos dispositivos de almacenamiento.

En aquel momento, la vicepresidenta respondió a un usuario de redes sociales con una frase cargada de ironía: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”.

Más tarde, otro usuario le pidió opinión sobre las explicaciones brindadas por Adorni y Villarruel redobló sus críticas. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó.

En el inicio de las denuncias por enriquecimiento ilícito, Villarruel no perdió el tiempo para criticarlo: "El ajuste lo paga la política, jaja", escribió a mediados de marzo.