La última vez que Javier Milei y Victoria Villarruel se vieron en público: el frío saludo y los fuertes gestos

El 1° de marzo, Javier Milei vio por última vez a su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ahora, este sábado se reencontrarán en el acto por el Día de la Bandera y hay expectativa.

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel es nula, a tal punto que el Gobierno no invitó a la vicepresidenta al acto que se llevará a cabo este sábado por el Día de la Bandera. Sin embargo, la funcionaria aseguró que irá a Rosario de todos modos. El reencuentro se dará luego de una tensa última vez, donde hubo gestos muy cuestionables.

Cuándo se vieron por última vez Javier Milei y Victoria Villarruel La última vez que el presidente y su vice se vieron las caras fue el 1° de marzo, en la apertura de las Sesiones Ordinarias. Allí, los compañeros de fórmula se saludaron fríamente. Villarruel estaba de espaldas a las cámaras, pero se pudo ver que Milei le puso cara seria y le dio un gélido apretón de manos. Acto seguido, el mandatario le sonrió a Martín Menem y le dio un abrazo efusivo, marcando la diferencia.

En el medio, también hubo un empujón entre Victoria y Karina Milei hasta que llegaron al recinto para comenzar el acto, que estuvo cargado de gestos por parte de la vicepresidenta y de una chicana del jefe de Estado dirigida a ella.