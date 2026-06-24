Por el viaje de Javier Milei, Victoria Villarruel asume la presidencia y no definirá la sesión clave para Manuel Adorni

El presidente Javier Milei parte a España, en el marco de un viaje que se extenderá hasta el sábado. A partir de su nueva gira internacional, Victoria Villarruel estará formalmente al frente del Ejecutivo , como es habitual en estos casos.

Sin embargo, se mantiene la absoluta incomunicación entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, por lo que solo es un procedimiento institucional imposible de esquivar para los libertarios, que insisten que la titular del Senado trabaja hace meses en un plan para desestabilizar a su compañero de fórmula en 2023.

A partir de este rol temporal, la exdiputada no podrá encabezar este jueves la sesión en el Senado . Corresponde que conduzca el debate el senador Bartolomé Abdala , titular provisional de la Cámara Alta.

De esta manera, Villarruel no intervendrá en una sesión atravesada por los proyectos para interpelar y hasta destituir a Manuel Adorni, tal como se intentó sin éxito en Diputados.

La vicepresidenta no concurrió ayer a la reunión de labor parlamentaria, donde Patricia Bullrich se desdijo del anterior cónclave y recalcó que para avanzar con esos proyectos sin dictamen de comisión se requieren dos tercios de los votos, complejizando gravemente las aspiraciones de la oposición, en especial del peronismo que pegó el faltazo al encuentro. En la anterior cumbre de jefes de bloque, la exministra había afirmado que alcanzaba con una mayoría simple, pero creció la presión de los Milei para que se dificulte el interrogatorio al exvocero, que respira.

Villarruel fue lapidaria con la situación patrimonial de Adorni, en especial tras conocerse el contenido de su declaración jurada. "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, había escrito en X, en un planteo que refleja su acuerdo con la interpelación del ministro coordinador.

En los últimos días renovó sus críticas, en el marco de su asistencia al acto por el Día de la Bandera en Rosario. "Es una acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni", afirmó.

“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, agregó.