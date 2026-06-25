Manuel Adorni sigue paralizando la agenda en el Congreso y fracasó la sesión en el Senado

La sesión prevista para este jueves en el Senado de la Nación fracasó. La oposición amenazó con avanzar con la interpelación contra el jefe de Gabiente Manuel Adorni pero ni el peronismo y ni La Libertad Avanza se sentaron en sus bancas y fracasó la sesión.

Así, no pudo tratarse el proyecto de inviolabilidad de propiedad que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el escándalo patrimonial de Manuel Adorni sigue paralizando el trabajo en el Senado.

"Hay desconcierto en el gobierno con el jefe de Gabinete, que no debería estar ni un minuto más", indicó el jefe de la bancada peronista José Mayans (Formosa) a la prensa acreditada, luego de que fracasara la sesión. Y remarcó: "Vamos a ir por la interpelción, censura y remoción del cargo".

En tanto, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) remarcó: "El oficialismo no juntó el quórum se quebraron frente a esta situación, porque nadie quiere poner la cara para salvar a Adorni". "La responsabilidad es del oficialismo, hasta que no resuelvan el escándalo de Adorni no van a poder salir adelante de esto", sumó la senadora kirchnerista.

Los que sí dieron quórum fueron los senadores de la UCR, del PRO y de los bloques que responden a los gobernadores. La sesión fracasó porque La Libertad Avanza y el peronismo no se sentaron en sus bancas, en un acto de unión, libertarios y kirchneristas coincidieron que lo mejor era que no se abriera el recinto.

Por qué La Libertad Avnaza no dio quórum en el Senado

El oficialismo, que había convocado a la sesión y por eso tenía la responsabilidad de juntar el quórum, no podía asegurarse el número para frenar la avanzada de la oposición contra Manuel Adorni. Ni siquiera contaban con el tercio necesario para resistirse un tratamientos sobretablas dela interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.

La relación entre el bloque oficialista de senadores, que lidera Patricia Bullrich, y Manuel Adorni está rota. Esto se quebró después de que el jefe de Gabinete confirmara que iba a ir al recinto de la Cámara alta. Lo hizo minutos después de que Patricia Bullrich convenciera al resto de los jefes de bloque de que no era conveniente que Adorni se presentara en el recinto.

"Acá trabajamos para protegerlo, a pesar de que ya es indefendible y él tipo sale a decir que va a venir al recinto", renegaron en el entorno de Patricia Bullrich.

Por qué el kirchnerismo no dio quórum para interpelar a Manuel Adorni

A primera hora se conoció la jugada del oficialismo para intentar frenar la avanzada opositora contra el jefe de Gabinete. Repitieron el mismo movimiento que les dio un respiro en Diputados: convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales a la semana siguiente para que el debate por la moción de censura a Manuel Adorni se diera allí y no en el recinto, donde la oposición podría juntar los números para convocar al jefe de Gabinete y removerlo del cargo.

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