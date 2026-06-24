Respiro para el Gobierno: con Karina Milei en el recinto, el Súper RIGI consiguió media sanción en Diputados

Luis Petri cruzó al kirchnerismo

El diputado libertario por Mendoza, Luis Petri, planteó el debate en clave de "batallas" y sostuvo que la Argentina ya le dijo "basta" al kirchnerismo y a su política de desinversión.

Para el legislador, la primera pulseada ya está saldada y ahora resta avanzar sobre la siguiente: "Ya la primera batalla la ganó el Presidente y los argentinos, nadie discute en el país la responsabilidad fiscal, la disciplina fiscal, nadie aplaude a los degenerados fiscales, y esa es la primera batalla que tenemos en esta pelea.

Es hora de ganar la segunda batalla, la batalla por generar inversión, desarrollo y crecimiento. A partir de ahí llegará la generación de empleo".

En el tramo más áspero de su intervención, Petri cruzó directamente al bloque kirchnerista y les atribuyó incomodidad frente a sus dichos: "Les molesta que diga la verdad, que diga que empobrecieron el país y gracias a Dios no vuelven más".

También en defensa del proyecto, su compañero de bloque Santiago Santurio recurrió a una analogía cinematográfica para describir lo que, a su criterio, motiva el rechazo de la oposición al Súper RIGI.

El diputado de La Libertad Avanza ironizó sobre las prevenciones que despierta la llegada de empresas tecnológicas: "Hablan de lucha de clases y después no quieren que les digamos comunistas o marxistas; hay otros que se perciben Sarah Connor porque ven venir a Terminator porque vienen empresas de tecnología".

Para Santurio, el país no podrá crecer si no asume su lugar en el escenario global: "Es difícil que Argentina crezca si no entendemos que estamos insertos en un mundo globalizado y que competimos con otros países que funcionan mejor porque no tuvieron kirchnerismo".