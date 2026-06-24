"Cuántos pendrives de diferencia": el caso Adorni se lleva todas las ironías de la sesión en Diputados

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados arrancó caldeada . Apenas abierto el debate, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, apuntó contra los sectores del radicalismo y del PRO.

El clima escaló rápido. Poco después, el diputado Gerardo Martínez le retrucó con dureza a Cristian Ritondo: "Nadie te pide tanto", en uno de los varios cortocircuitos de la jornada.

En la sesión de hoy, convocada por el oficialismo, Bregman presentó un apartamiento de reglamento para volver a poner sobre la mesa la moción de censura contra Adorni.

Desde la banca, cargó sin anestesia contra los que no habían dado el presente la víspera: "La vergüenza que dan los que no vinieron, los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de Ficha Limpia".

La alusión al pendrive no fue casual. Bregman conectó el faltazo opositor con la última declaración jurada de Adorni, en la que el jefe de Gabinete habría explicado sus abultados gastos a partir de un viejo dispositivo de almacenamiento que, según su versión, encontró y que contendría criptomonedas.

Sobre esa base, la diputada amplió la denuncia política: "Ayer no apareció ninguno, hoy llegaban con cara de distraídos, alguno se hacía el que hablaba por teléfono. Lo que están blindando no es solo Adorni, es Milei y su plan de saqueo y ajuste. Por eso vinieron hoy, para votar las leyes de ajuste y saqueo".

Fiel a su estilo, redondeó la crítica con una ironía sobre el papelón del martes: "El titular que dejó la frustrada sesión de ayer es 'Congreso Nacional, la vergüenza nacional'".

Y fue más allá al cuestionar a quienes se presentan como oposición: "¿Cómo puede ser que tantos otros que se hacen elegir como opositores lo sigan cubriendo a este ratero serial que es Manuel Adorni, que además quiere acogerse al Régimen de Inocencia Fiscal planeado por Espert, un narco diputado? Hay una salsa toda contaminada que en algún momento se tiene que frenar".

Ferraro acompañó el reclamo; Ritondo lo desactivó

El planteo encontró eco en Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que se sumó al cuestionamiento al jefe de Gabinete. Para el diputado, la situación de Adorni es "insostenible" y, en sus palabras, "la mayoría del pueblo argentino y de este Congreso de la Nación le ha quitado todo tipo de confianza para que ejerza el rol de jefe de Gabinete".

La réplica llegó de la mano del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, que desestimó las acusaciones de Bregman y descargó la responsabilidad del fracaso del martes en quienes habían convocado esa sesión: "No fuimos convocados para pedirla, con lo cual la responsabilidad del quórum es de quienes la convocan. Habría que ver cuántos les faltaron".

El diputado relativizó incluso el peso de su propia presencia: "El show de ayer que quisieron montar queda demostrado que aunque estuviéramos presentes es un número, porque hay noventa y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlos, con lo cual era una sesión de show".

Sobre el final, Ritondo agradeció "a la presidencia de la Cámara por haber citado a la comisión para el martes que viene para tratar el tema de forma institucional y terminar con el show". El comentario le valió una réplica al paso del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que pidió el micrófono apenas diez segundos para retrucarle con ironía: "Nadie te pide tanto, Cristian, nadie te pide tanto".