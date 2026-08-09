La trama detrás del incidente con una cooperativa neuquina que involucra a Vaca Muerta, EEUU y China

Lo que comenzó como una compra de equipamiento para el tendido de fibra óptica de la cooperativa neuquina CALF derivó, en apenas diez días, en un incidente diplomático entre Estados Unidos y China, con epicentro en Vaca Muerta .

La embajada estadounidense presionó a directivos de CALF con la amenaza de restringirles las visas si no discontinuaban su vínculo comercial con Huawei.

Según un informe de la consultora Epyca, el embajador Peter Lamelas terminó confirmando por escrito que esa postura “refleja fielmente la política de Estados Unidos”, despejando cualquier duda sobre su carácter institucional y no anecdótico.

El eje discursivo de Washington es la noción de infraestructura crítica: en tanto Vaca Muerta constituye un activo estratégico para la matriz energética y para la relación bilateral, la presencia de tecnología china en redes de datos y telecomunicaciones de la cuenca pasa a leerse en clave de seguridad nacional.

La respuesta de la embajada china fue igual de dura: habló de “chantaje de visados” y de una injerencia sobre la soberanía argentina, en un cruce que expone, una vez más, que la disputa comercial y tecnológica entre las dos potencias tiene ahora un capítulo con nombre propio en Neuquén.

El caso escaló rápido: de una cooperativa eléctrica a una discusión que involucra a YPF, cuyo centro de monitoreo y principal data center también operarían con tecnología Huawei, y a otros actores del sistema energético como la EPEC.

Esto traslada el problema de un perímetro acotado (CALF) a uno de alcance nacional, y pone en tensión la política energética y de infraestructura digital del Gobierno con su alineamiento geopolítico con Washington, señala Epyca, la consultora que dirige Martín Kalos.

Autonomía argentina en la era geopolítica tecnológica

“El desenlace de la reunión pendiente entre CALF y la Embajada, y la eventual señal que emita la Casa Rosada al respecto, funcionará como un termómetro sobre el margen de autonomía real que tiene la Argentina para gestionar sus proveedores tecnológicos en un sector que, cada vez más, es observado como un activo geopolítico y no meramente productivo”, indica el reporte.