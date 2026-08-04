Tras el paro en los puertos, las petroleras analizan el riesgo de desabastecimiento y un impacto en Vaca Muerta

La retención de tareas de los prácticos mantiene interrumpidas las operaciones en los principales puertos del país. Las empresas energéticas advierten que, por ahora, sólo hay demoras logísticas, pero evalúan escenarios más complejos si el conflicto se prolonga.

La paralización de los principales puertos argentinos por la retención de tareas de los prácticos encendió una señal de alerta en el sector energético. Las petroleras comenzaron a evaluar cómo podría afectar la continuidad del conflicto al abastecimiento de combustibles y a la producción de petróleo en Vaca Muerta y en la cuenca del Golfo San Jorge.

Por el momento, las compañías describen la situación como un problema logístico: hay retrasos en la llegada de crudo a las refinerías y demoras en la salida de nafta y gasoil, aunque aseguran que cuentan con capacidad de almacenamiento y con alternativas de transporte por camión para evacuar parte de la producción.

Qué pasa hoy con los combustibles Las empresas sostienen que no existe desabastecimiento en este momento. Sin embargo, reconocen que la interrupción de las operaciones portuarias afecta la distribución de combustibles en distintas regiones del país.

El escenario podría cambiar si la medida de fuerza se extiende entre dos y tres días más. En ese caso, el abastecimiento de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut sería el más comprometido, ya que esas provincias reciben combustibles a través de buques que ingresan por Comodoro Rivadavia. Ante una interrupción prolongada, las refinerías deberían reducir el procesamiento de crudo.

El impacto que evalúan sobre Vaca Muerta Las petroleras también analizan un escenario de una duración aún mayor. Según estiman, si en una semana no se normalizan las operaciones, podrían registrarse efectos sobre la producción de Vaca Muerta y de la cuenca del Golfo San Jorge, donde sería necesario cerrar la inyección de petróleo en los pozos. Las compañías remarcan que se trata de proyecciones utilizadas para evaluar alternativas y no de una situación que ya se haya materializado.