Tras el paro en los puertos, las petroleras analizan el riesgo de desabastecimiento y un impacto en Vaca Muerta
La retención de tareas de los prácticos mantiene interrumpidas las operaciones en los principales puertos del país. Las empresas energéticas advierten que, por ahora, sólo hay demoras logísticas, pero evalúan escenarios más complejos si el conflicto se prolonga.
La paralización de los principales puertos argentinos por la retención de tareas de los prácticos encendió una señal de alerta en el sector energético. Las petroleras comenzaron a evaluar cómo podría afectar la continuidad del conflicto al abastecimiento de combustibles y a la producción de petróleo en Vaca Muerta y en la cuenca del Golfo San Jorge.
Por el momento, las compañías describen la situación como un problema logístico: hay retrasos en la llegada de crudo a las refinerías y demoras en la salida de nafta y gasoil, aunque aseguran que cuentan con capacidad de almacenamiento y con alternativas de transporte por camión para evacuar parte de la producción.
Qué pasa hoy con los combustibles
Las empresas sostienen que no existe desabastecimiento en este momento. Sin embargo, reconocen que la interrupción de las operaciones portuarias afecta la distribución de combustibles en distintas regiones del país.
El escenario podría cambiar si la medida de fuerza se extiende entre dos y tres días más. En ese caso, el abastecimiento de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut sería el más comprometido, ya que esas provincias reciben combustibles a través de buques que ingresan por Comodoro Rivadavia. Ante una interrupción prolongada, las refinerías deberían reducir el procesamiento de crudo.
El impacto que evalúan sobre Vaca Muerta
Las petroleras también analizan un escenario de una duración aún mayor. Según estiman, si en una semana no se normalizan las operaciones, podrían registrarse efectos sobre la producción de Vaca Muerta y de la cuenca del Golfo San Jorge, donde sería necesario cerrar la inyección de petróleo en los pozos. Las compañías remarcan que se trata de proyecciones utilizadas para evaluar alternativas y no de una situación que ya se haya materializado.
En paralelo, varias empresas informaron que ya hay buques petroleros esperando autorización para ingresar a puerto, lo que afecta tanto a la distribución interna como a las exportaciones de crudo.
Cuánto petróleo exporta hoy la Argentina
Actualmente la Argentina exporta más de 300.000 barriles de petróleo por día, un volumen que a precios actuales representa alrededor de 24 millones de dólares diarios. Parte de ese crudo se transporta por oleoductos hacia Chile y el resto se embarca desde terminales ubicadas en Chubut y Bahía Blanca.
Qué puertos están afectados
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas y de otras compañías que dependen de servicios de practicaje se encuentran momentáneamente interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos.
Según la entidad, las dificultades alcanzan a los muelles de:
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Campana
Dock Sud
Arroyo Seco
Bahía Blanca
San Lorenzo
Santa Cruz
Caleta Córdova (Chubut)
Un barco detenido en Bahía Blanca
El sitio especializado ArgenPorts informó que el buque HL White Marlin permanece fondeado en Bahía Blanca desde el domingo sin poder iniciar las maniobras de descarga de equipos destinados a la obra submarina de conexión del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) con las monoboyas de exportación.
La obra del VMOS demandó una inversión cercana a 3.000 millones de dólares y, según lo previsto, quedará terminada hacia fin de año. Desde el próximo año comenzaría a exportar unos 180.000 barriles diarios, equivalentes a casi 15 millones de dólares por día.