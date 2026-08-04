Joyce Wong asume como la nueva encargada del FMI para Argentina

Luego de la visita oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , el organismo definió a la economista encargada de supervisar el cumplimiento del programa acordado con la Argentina. Se trata de Joyce Wong , una economista senior que hasta ayer estaba a cargo de la División de Análisis y Estrategia Regional del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI.

La designación se conoció tras la gira que Georgieva realizó por el país, acompañada por una delegación de funcionarios del organismo. Wong integró esa comitiva y participó de las principales actividades oficiales, lo que anticipó el rol que tendrá en la relación entre el FMI y el Gobierno argentino durante los próximos meses.

La economista conoce la situación argentina, ya que anteriormente integró el equipo técnico que seguía el programa del país dentro del organismo. Esa experiencia le permitió participar en el análisis del actual acuerdo y familiarizarse con la evolución de la economía local.

De origen portugués, es doctora en Economía por la Universidad de Nueva York. Su trabajo académico se concentra en temas vinculados con la desigualdad, el mercado laboral y las decisiones económicas de los hogares a lo largo del ciclo de vida.

Durante la visita de Georgieva, Wong estuvo presente en la conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía, participó de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Javier Milei y acompañó la recorrida por Vaca Muerta, en Neuquén. También integró el encuentro con empresarios organizado durante la estadía de la misión del FMI en el país.

Su presencia en toda la agenda oficial fue interpretada como una señal del protagonismo que tendrá en la relación cotidiana entre el organismo y las autoridades económicas argentinas, especialmente en las futuras evaluaciones del programa.

El respaldo del FMI a Milei

La visita de Georgieva coincidió con un escenario en el que el Gobierno enfrenta el desafío de recomponer el equilibrio de las cuentas públicas luego de registrarse un déficit fiscal. En ese contexto, la titular del FMI ratificó el respaldo del organismo al programa económico y descartó la necesidad de una ampliación de la asistencia financiera.

"Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos", afirmó Georgieva, al sostener que la Argentina no requerirá financiamiento adicional por parte del organismo multilateral.

La directora gerente también expresó su confianza en la continuidad del programa fiscal y consideró que el Banco Central continuará acumulando reservas internacionales, lo que, a su juicio, permitirá al país afrontar sin dificultades sus compromisos de deuda. "La transformación económica es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza", concluyó la titular del FMI al evaluar la marcha del programa económico argentino.