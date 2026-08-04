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Freno a la baja de la pobreza: el índice volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, según la UCA

Los datos surgen de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA en base a los microdatos de la EPH del Indec. También subió la indigencia.

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situacion de calle indigencia pobreza (1)
Alf Ponce Mercado / MDZ

El detorio en los ingresos de la familia durante el primer trimestre provocó que la pobreza interrumpa su baja y vuelva a subir. El índice se ubicó en el 30%, mientras que la indigencia fue del 6,5%, lo que implica un aumento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Los datos surgen de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Sin embargo, en la comparación interanual, se observa un descenso en ambas mediciones, debido a que en el primer trimestre de 2025 la pobreza estaba en 31,4% y la indigencia en 6,9%.

Evolución trimestral de la pobreza.

Evolución trimestral de la pobreza.

El desagregado territorial

Encuanto al desagregado por aglomerados urbanos, las mayores tasas de pobreza se observaron en:

  • Concordia (52,5%).
  • Gran Resistencia (49,7%).
  • Posadas (42,6%).
  • Gran Santa Fe (39,7%).
  • Corrientes (38,4%).

Por su parte, la indigencia alcanzó los mayores niveles en:

  • Gran Resistencia (24,3%).
  • Concordia (11,2%), Posadas (10,7%).
  • Gran Santa Fe (10,4%).
  • Corrientes (9,1%).

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