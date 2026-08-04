Freno a la baja de la pobreza: el índice volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, según la UCA

Los datos surgen de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA en base a los microdatos de la EPH del Indec. También subió la indigencia.

El detorio en los ingresos de la familia durante el primer trimestre provocó que la pobreza interrumpa su baja y vuelva a subir. El índice se ubicó en el 30%, mientras que la indigencia fue del 6,5%, lo que implica un aumento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Los datos surgen de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Sin embargo, en la comparación interanual, se observa un descenso en ambas mediciones, debido a que en el primer trimestre de 2025 la pobreza estaba en 31,4% y la indigencia en 6,9%.

Evolución trimestral de la pobreza. ODSA-UCA El desagregado territorial Encuanto al desagregado por aglomerados urbanos, las mayores tasas de pobreza se observaron en:

Concordia (52,5%).

Gran Resistencia (49,7%).

Posadas (42,6%).

Gran Santa Fe (39,7%).

Corrientes (38,4%). Por su parte, la indigencia alcanzó los mayores niveles en: