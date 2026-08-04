Las declaraciones de Scott Bessent llevaron al barril de petróleo a caer a menos de US$80

Esta vez no fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , el que gatilló un brusco movimiento en el precio del petróleo, sino su secretario del Tesoro, Scott Bessent , que anticipó un inminente acuerdo, "hoy o mañana" con Irán que incluirá la flexibilización del tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz .

El resultado fue el esperado. Una baja de casi 5% este lunes, el precio del petróleo Brent , la referencia mundial en cuanto al valor del crudo, se ubica este mediodía en US$79,25, una baja de -5,40%.

Del otro lado del Atlántico, el petróleo ligero WTI (West Texas Intermediate) de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina cotiza en pantallas a US$75,68, una contracción de -5,80%.

En declaraciones a CNBC Scott Bessent señaló que "existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana" para abrir el Estrecho de Ormuz y "avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", indicó el portal especializado Investing.com.

El gobierno de Qatar dejó trascender que continúan los esfuerzos para lograr una solución diplomática a la guerra con Irán, poniendo foco en la desescalada y la reapertura del Estrecho de Ormuz , aseguraron informes de prensa.

Ese país ha actuado como mediador regional entre Irán y EE. UU. en las últimas semanas, tras la infructuosa mediación de Pakistán. Desde Qatar anunciaron que se redactó un texto sobre un posible acuerdo, y que está circulando entre los negociadores.

Aunque en la actualidad no hay un acuerdo para realizar conversaciones directas, Qatar está abocado a lograr una solución a corto plazo, destacaron los informes. Conocidos esos informes los precios del petróleo retrajeron los precios tras una suba inicial.

Nuevo golpe

No obstante, "un nuevo ataque afectó a un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz a primera hora del martes, según informó la agencia de control del tráfico marítimo de la Armada británica (UKMTO)", indicó Investing.com. La UKMTO no precisó quién fue el responsable del ataque.

Este incidente es el último caso de señales contradictorias que llegan desde Oriente Medio, lo que incrementa la preocupación de que la guerra, que ya lleva cinco meses en la región, continúe estancada en un ciclo recurrente de escalada y distensión. El punto neurálgico es una nueva interrupción persistentes en el suministro regional de crudo, gatillando una suba de la inflación global y subidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.

La foto actual es distinta, ya que la caída de los precios del petróleo del martes podría morigerar algunos de estos temores. "Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que suelen moverse inversamente a los precios y pueden servir como indicador de las expectativas sobre los tipos de interés, cayeron", señaló Investing.